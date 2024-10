Em debate, Boulos culpa Nunes por apagão, que joga responsabilidade para governo federal

Giorgia Cavicchioli e João Vitor Revedilhoi Giorgia Cavicchioli e João Vitor Revedilho https://istoe.com.br/autor/giorgia-cavicchioli-e-joao-vitor-revedilho/ 14/10/2024 - 23:08 Para compartilhar:

O debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo na Band, nesta segunda-feira, dia 14, começou com um embate sobre o culpado pelo apagão na região durante a última sexta-feira, dia 11. O candidato Guilherme Boulos (PSOL) afirmou que a solução para que casos como esse não aconteçam mais seria melhorar o serviço da Enel e aumentar os cortes de árvores.

+ Enel SP diz que cumprirá prazo de 3 dias para restabelecer totalmente fornecimento de energia

O psolista criticou a atuação de Ricardo Nunes (MDB) como prefeito da cidade e disse que ele só resolveu trabalhar no final de seu mandato para poder se reeleger. “Ficou três anos sem trabalhar”, disse. No entanto, o atual prefeito jogou a responsabilidade do problema para o Governo Federal, dizendo que ele é o responsável pelo contrato com a Enel. “O que aconteceu na sexta é algo muito triste e que deixa a gente muito magoado”, disse.

Segundo Nunes, ele está tentando fazer com que o governo federal revogue o contrato com a empresa. Em seguida, Boulos afirmou que o prefeito deveria assumir sua responsabilidade sobre o problema. De acordo com Nunes ele virou as noites desde sexta para solucionar o problema dos semáforos.

Boulos afirmou que vai tirar a Enel de São Paulo se for eleito. “Seria mais digno você vir aqui e pedir desculpas”, disse.