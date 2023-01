Em Davos, Haddad tem encontros com representante da ONU e Ilan Goldfajn

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/01/2023 - 7:12 Compartilhe

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, terá ao menos dois compromissos em seu primeiro dia no Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, conforme agenda publicada pela pasta. Primeiro, participa, nesta segunda-feira, 16, de encontro com o chefe do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), Achim Steiner, às 18h30 no horário local, 14h30 em Brasília.





Na sequência, Haddad terá reunião com o presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Ilan Goldfajn. O encontro está agendado às 19h, de Davos, 15h de Brasília.

Haddad embarcou do Brasil neste domingo, dia 15, com destino à Suíça. Sua chegada em Davos está prevista para esta segunda-feira, primeiro dia oficial do evento, que acontece ao longo desta semana nos Alpes suíços.





Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias