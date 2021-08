Em Curitiba, Rafael Suzuki crava a pole pela 1ª vez em sete anos de Stock Car

Desde 2014 no grid da Stock Car, Rafael Suzuki jamais havia largado na frente em uma prova. O tabu vai acabar neste domingo. O piloto da Full Time Bassani cravou a pole position da etapa de Curitiba, superando Daniel Serra, da Eurofarma, em segundo, e Gabriel Casagrande, da AMattheis Motorsport, o terceiro.

Depois de marcar apenas o quinto tempo no Q1, no anel externo em Curitiba, Suzuki melhorou bastante seu desempenho e no Q3, disputado apenas com seis pilotos, foi o melhor com 50s095. Ele já havia feito o melhor tempo geral do treino classificatório no Q2, sendo o único a baixar da casa dos 50 segundos. Anotou 49s973.

Líder da temporada, Daniel Serra mostrou regularidade nas três parciais do treino, marcando o segundo tempo em todas as passagens. Na definição do grid, fez 50s200. Casagrande, o melhor do Q1, caiu para terceiro com 50s313.

“Estou muito feliz. Claro, já tenho minha primeira vitória, mas, sem dúvidas, a primeira pole vai ser muito marcante”, festejou Suzuki. “Só tenho a agradecer ao time, me deu um carro sensacional. A gente veio de alguns azares durante o ano, mas, poxa, a galera acreditando, acreditando. Dedico muito a eles, a todos patrocinadores, apoiadores…”, seguiu. “Estou buscando meu lugar ao sol aqui na Stock. Estou andando, subindo, evoluindo, cada ano um pouquinho. Então, acho que isso é uma prova de que ano após ano, o trabalho duro está dando certo.”

Depois de encontrar com o elenco do São Paulo, seu time do coração, no desembarque em Curitiba, Felipe Massa prometia um grande desempenho na corrida. Terá de se reabilitar na pista, pois fechou o treino apenas no 13° lugar.

“A classificação foi positiva. É claro que fico um pouco frustrado por não ter ido ao Q3 ou pelo menos largar entre os 10. Meio décimo já nos colocaria algumas posições à frente”, disse Massa. “Fica aquela sensação de que faltou algo. Mas entrar de novo no Q2 mostra que estamos evoluindo. No anel externo, você tem muito mais velocidade e a freada é muito importante. Muitos erraram, eu não, o que mostra que estou evoluindo a cada etapa.”

Veja também