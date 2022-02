Em crise, Ponte Preta perde para o FC Cascavel e é eliminada da Copa do Brasil

A Ponte Preta viu sua crise aumentar ainda mais nesta terça-feira à noite, ao perder para o FC Cascavel-PR (time da Quarta Divisão), por 1 a 0, no estádio Olímpico Regional, em Cascavel, e foi eliminada ainda na primeira fase da Copa do Brasil 2022.

Os paulistas entraram em campo pressionados pela derrota para o arquirrival Guarani, por 3 a 0, no último sábado, num resultado que resultou na demissão do técnico Gilson Kleina. A Ponte Preta tem apenas duas vitórias no Campeonato Paulista e corre risco de rebaixamento à Segunda Divisão.

Com a classificação, o FC Cascavel garantiu premiação de R$ 750 mil por estar na segunda fase, totalizando R$ 1,37 milhão ganho até agora no campeonato. Na fase seguinte, o adversário sairá do confronto entre Tocantinópolis-TO e Náutico, que se enfrentam nesta quarta-feira, no Tocantins.

Com bola rolando, o FC Cascavel dominou a Ponte Preta, teve dois gols bem anulados e acabou premiado com o placar de 1 a 0 antes do intervalo. Aos 48 minutos, após escanteio da direita, a bola sobrou na área e o zagueiro Diego Giaretta cabeceou no ângulo, sem chances para o goleiro Ygor Vinhas.

No segundo tempo, o FC Cascavel seguiu no ataque, viu a Ponte Preta se desesperar pelo empate e poderia ter vencido com vantagem ainda maior. Aos 34, Balotelli cruzou da esquerda e Samuel mandou para as redes. O auxiliar viu impedimento de forma equivocada, prejudicando os paranaenses, mas não tirando a vitória por 1 a 0 do time da casa.

MAIS CLASSIFICADOS – Além do FC Cascavel, mais cedo a dupla catarinense Avaí e Figueirense também se classificou à segunda fase da Copa do Brasil com empates sem gols diante de Lagarto-SE e URT-MG, respectivamente.

Saiba mais