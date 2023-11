Em crise, funcionários da OpenAI ameaçam pedir demissão se conselho não renunciar

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/11/2023 - 14:27 Para compartilhar:

Mais de 500 funcionários da OpenAI ameaçaram deixar a empresa se o atual conselho não renunciar e reintegrar o ex-presidente-executivo Sam Altman e o ex-presidente Greg Brockman. A ameaça foi feita numa carta ao conselho de administração e entre os signatários estava Ilya Sutskever, o cientista-chefe da empresa e um dos membros do conselho de quatro pessoas que votou pela destituição de Altman. A OpenAI tem atualmente cerca de 770 trabalhadores.

“Suas ações tornaram óbvio que você é incapaz de supervisionar a OpenAI”, escreveram os funcionários. “Não podemos trabalhar para ou com pessoas que carecem de competência, julgamento e cuidado com nossa missão e funcionários”, disseram. A Microsoft anunciou no domingo, 19, que contratou Altman e Brockman para liderar uma nova equipe avançada de pesquisa em inteligência artificial. A mudança ocorreu depois que a tentativa de Altman de retornar à empresa que ele cofundou fracassou, com o conselho que o demitiu se recusando a concordar com os termos propostos para sua reintegração. O conselho também encontrou outra pessoa para ocupar seu lugar, o ex-CEO do Twitch, Emmett Shear.

Os funcionários disseram que poderão deixar a empresa e se juntar a Altman e Brockman na Microsoft se suas demandas não forem atendidas, acrescentando que a Microsoft lhes garantiu que haveria empregos disponíveis para todos eles. A Microsoft investiu US$ 13 bilhões na OpenAI. Após a notícia de que a tentativa de Altman de permanecer na empresa havia fracassado, os funcionários da OpenAI começaram a postar no X que “a OpenAI não é nada sem seu pessoal”. Na manhã de segunda-feira, 20, Sutskever postou no X tentando reparar os danos. “Lamento profundamente minha participação nas ações do conselho”, escreveu ele. “Nunca tive a intenção de prejudicar a OpenAI. Adoro tudo o que construímos juntos e farei tudo o que puder para reunir a empresa”.

Na carta, os funcionários disseram que a liderança sênior da OpenAI tentou ouvir as preocupações do conselho e cooperar com eles. O conselho demitiu Altman abruptamente na sexta-feira, alegando falta de franqueza em suas comunicações, mas nenhum detalhe adicional foi comunicado. “Apesar de muitos pedidos de fatos específicos para suas alegações, você nunca forneceu qualquer prova por escrito”, escreveram os funcionários. A equipe de liderança da OpenAI “também percebeu cada vez mais que você não era capaz de cumprir suas funções e estava negociando de má-fé”. O novo chefe da OpenAI, Shear, disse em um post no X na manhã de segunda-feira que havia aceitado o cargo e contrataria um investigador independente para gerar um relatório sobre os eventos que levaram à turbulência na OpenAI.

O CEO da Microsoft, Satya Nadella, em seu post X anunciando a contratação de Altman e Brockman, disse que a Microsoft estava comprometida com sua parceria com a OpenAI e que agiria rapidamente para fornecer aos dois “os recursos necessários para seu sucesso”.

