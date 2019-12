Em crise, Everton anuncia a contratação do técnico italiano Carlo Ancelotti

Pouco antes de empatar sem gols com o Arsenal na abertura da 18ª rodada do Campeonato Inglês, o Everton anunciou neste sábado a contratação do técnico italiano Carlo Ancelotti, demitido do Napoli na semana passada.

Ancelotti, 60, assinou contrato de quatro anos, com duração até o final da temporada 2023/2024. Ele chega para assumir o lugar do português Marco Silva, dispensado há duas semanas depois de fracassar na tentativa de tirar o time inglês da crise.

“Esse é um ótimo clube com uma história muito rica e uma base de torcedores muito apaixonada. Existe uma clara visão do dono e da diretoria de alcançar o sucesso e troféus. O que é algo que me atrai como treinador e estou emocionado com a chance de trabalhar neste clube e ajudar a tornar essa visão uma realidade”, afirmou o treinador, que elogiou o seu novo elenco, apesar dos resultados ruins em sequência que deixaram a equipe de Liverpool perto da zona de rebaixamento da competição nacional, na 15ª colocação, com 19 pontos.

No anúncio em suas redes sociais, o Everton enalteceu a carreira vitoriosa de Ancelotti, que ostenta 20 títulos em sua trajetória como técnico, incluindo três troféus da Liga dos Campeões da Europa, em 2003 e 2007, pelo Milan, e em 2014, pelo Real Madrid.

Além de Milan e Real Madrid, Ancelotti também conquistou títulos com Chelsea, Paris Saint-Germain e Bayern de Munique. Sua única passagem no futebol inglês foi no comando do Chelsea, entre 2009 e 2011. Assim, retornará à terra da rainha após quase uma década.

Seu último clube foi o Napoli, do qual saiu em baixa. Ele foi demitido minutos depois do time italiano golear o Genk e garantir vaga no mata-mata da Liga dos Campeões. Os motivos foram os maus resultados no torneio nacional e o relacionamento turbulento com o presidente Aurelio De Laurentiis.

O novo treinador do Everton esteve no Estádio Goodison Park neste sábado e assistiu ao empate sem gols com o Arsenal apenas como espectador, uma vez que o time foi comandado pelo interino Duncan Ferguson. Sua estreia será na próxima rodada do Inglês, diante do Burnley, dia 26 de dezembro.