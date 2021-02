Em crise e desfalcado, São Paulo defende G4 diante da “pedra no sapato” Grêmio

Se tem um nome que causa calafrio nos são-paulinos nessa temporada, ele atende por Grêmio. Foi diante dos rivais que o São Paulo iniciou seu jejum de vitórias no ano, em jogo no qual acabou eliminado da Copa do Brasil e entrou em queda livre. Já são oito partidas sem ganhar desde então. Neste domingo, às 20h30, em Porto Alegre, os desfalcados paulistas tentarão anotar pela primeira vez no duelo na temporada para desencantarem em 2021 e pela manutenção no G-4.

O técnico interino Marcos Vizolli mais uma vez terá problemas para escalar o São Paulo. Se em sua estreia no time profissional a dúvida era apenas encontrar um substituto para Brenner, agora os problemas de acumulam.

Escolha para a vaga do negociado Brenner, o centroavante Pablo levou o terceiro cartão amarelo diante do Ceará e cumpre suspensão no Sul. Assim como Juanfran e Igor Gomes. Para piorar a situação de Vizolli, Gabriel Sara ainda não está recuperado de um estiramento na coxa.

Para tentar acabar com a série sem sucesso diante do Grêmio, a esperança de gols deve recair no uruguaio Gonzalo Carneiro, que ficou muito tempo impedido de jogar no clube por suspensão por doping e, na volta, estava fora dos planos. Acabou reintegrado e agora surge uma nova e última chance.

Tchê Tchê segue no meio, mas agora na vaga de Igor Gomes. Antes, substituiu Gabriel Sara, que pode abrir oportunidade para o experiente Hernanes. Por fim, Igor Vinícius assume a lateral direita.

O São Paulo sofre bastante pressão do Fluminense pelo quarto lugar e precisa ganhar para não correr riscos de perder a posição – ambos estão separados por dois pontos – e ver, também, o Grêmio igualar sua pontuação. Ganhar, curiosamente, é o grande problema do São Paulo em 2021. Não o fez ainda.

Para somar seus três primeiros pontos após a virada do ano, o São Paulo terá de quebrar outro tabu. Nas três vezes que encarou o Grêmio na temporada, o ataque passou em branco. Foram dois 0 a 0, ambos na capital, e uma derrota por 1 a 0 em Porto Alegre.

A meta de Vizolli é entregar o São Paulo para o novo técnico, Hernán Crespo, com vaga direta na Libertadores e mais tempo para se preparar para a competição. Para isso, o ex-líder precisa desencantar urgentemente.

