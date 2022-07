Em crise e com comando interino, Santos recebe Atlético-GO para ganhar fôlego

Um triunfo apenas nos últimos 13 jogos, queda na Copa Sul-Americana, goleada de 4 a 0 sofrida na ida das oitavas da Copa do Brasil para o Corinthians e aproximação perigosa da zona de rebaixamento do Brasileirão. Vivendo enorme crise, o Santos tenta ganhar um respiro neste domingo, às 18 horas, em compromisso contra o Atlético-GO, na Vila Belmiro. Será o primeiro jogo sem a direção de Fábian Bustos, demitido na quinta-feira, e com o time cercado de incertezas. Marcelo Fernandes assume interinamente com a dura missão de acabar com a série de insucessos.

O jogo será um confronto direto para se afastar da perigosa zona de queda do Brasileirão. O time paulista inicia a rodada apenas dois pontos acima da faixa de risco, enquanto os goianos estão ainda pior, com dois a menos que os santistas (19 a 17).

Além da falta de resultados – não ganha como mandante faz sete partidas e vem de seis jogos sem triunfos -, o psicológico dos jogadores é um fator a mais de preocupação. Desde sexta-feira que o clube vem conversando bastante com o jovem elenco para tentar minimizar o impacto dos tropeços. Marcos Leonardo mal conseguia falar após a queda diante do Deportivo Táchira, na Sul-Americana, e limitou-se a pedir desculpas à torcida.

“Nada apagará a eliminação dolorosa, mas a vida tem de seguir. Final de semana já temos mais um desafio, e o momento exige a união em prol do Santos”, enfatizou o goleiro e capitão João Paulo, tentando reerguer o moral do grupo. “Todos nós temos responsabilidade pelo momento difícil que o clube se encontra. A certeza que temos é que faremos de tudo para sairmos dessa situação e fazermos o Santos voltar a ter seus dias de glória.”

O Santos precisa ganhar para se distanciar da degola e não viver situação semelhante da temporada passada, quando se livrou da queda somente nas rodadas finais. Uma vitória também dará tempo à diretoria em sua busca por um novo executivo de futebol após a saída de Edu Dracena. O presidente Andres Rueda só contratará um treinador após achar um profissional de futebol e sabe que o reencontro com os três pontos darão alguns dias de fôlego.

Ajustar a defesa é uma das missões de Marcelo Fernandes para tentar frear a crise. O Santos foi vazado oito vezes nos últimos seis jogos na Vila Belmiro, não conseguindo segurar as vitórias contra Banfield, Internacional e Red Bull Bragantino, jogos nos quais saiu em vantagem, e só conseguindo buscar o empate com o Deportivo Táchira após sair atrás. Ainda perdeu de Palmeiras e Flamengo.

Madson volta à lateral-direita, recuperado de lesão muscular, enquanto a zaga terá os experientes Maicon e Eduardo Bauermann. Felipe Jonatan pode aparecer na esquerda, deixando o setor mais experiente. Com força atrás, Marcelo Fernandes acredita que o ataque pode resolver diante dos goianos, trazendo um pouco de alívio.

Classificado às quartas de final da Copa Sul-Americana nos pênaltis após reviravolta sobre o Olímpia (perdeu no Paraguai por 2 a 0), o Atlético-GO chega confiante em somar um bom resultado na Vila Belmiro.

“Agora temos de pensar no Nacional, estamos totalmente focados no duelo contra o Santos, que será um jogo muito difícil para a gente. Vamos descansar e nos preparar para chegar bem, fazer uma grande partida e buscar os três pontos”, afirmou Airton, pedindo para os goianos esquecerem a classificação e focar na reabilitação no Brasileirão.

O técnico Jorginho pede a mesma concentração apresentada diante do Olímpia para evitar um revés na Vila Belmiro. O treinador deve optar pela manutenção do esquema com três zagueiros. A dúvida é se inicia com o centroavante Churín.