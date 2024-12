Em crise com o Congresso, governo libera R$ 1,7 bilhão em emendas

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/12/2024 - 10:42 Para compartilhar:

Em meio a uma crise com o Congresso Nacional, o governo informou na quinta-feira, 12, que vai liberar o total de R$ 1,7 bilhão em emendas parlamentares até esta sexta-feira, 13.

O montante será dividido assim:

RP 6 (emendas individuais): R$ 228,6 milhões;

RP 7 (emendas de bancada): R$ 300,4 milhões;

Transferências especiais: R$ 1,232 bilhão.

Segundo a Secretaria de Relações Institucionais, os valores estarão disponíveis nas contas das prefeituras e entidades beneficiadas até esta sexta.

A relação do governo com o Congresso estremeceu após o STF (Supremo Tribunal Federal) referendar a decisão do ministro Flávio Dino que estabeleceu regras mais rígidas para o pagamento de emendas parlamentares, as verbas fornecidas pelo governo para deputados e senadores financiarem obras em seus estados.

A Suprema Corte entendeu que era preciso ter mais transparência ao processo, desde a identificação do parlamentar que destina a verba até o rastreamento de onde o dinheiro é aplicado.

No entanto o Congresso Nacional não gostou dessas novas regras e apontou uma possível interferência do STF no Legislativo, orquestrada com o governo.

Por conta disso, a Câmara dos Deputados não analisou nesta semana o pacote de ajuste fiscal, uma das prioridades do governo para o fim deste ano.