Em CPI, Rico Melquiades mostra aos senadores jogo de bet: ‘Tigrinho soltou a carta’

O influenciador Rico Melquiades, campeão do reality “A Fazenda 13”, participa da CPI das Bets nesta quarta-feira, 14. Durante a sessão, ele chegou a fazer uma demonstração ao vivo de como funciona o um dos jogos de aposta mais usados no país, conhecido com “Jogo do Tigrinho”.

Quando Soraya Thronicke (Podemos) pediu para testemunhar um dos jogos, Rico chamou a senadora para perto e realizou uma jogada pelo celular.

“O tigrinho soltou a carta”, disse ele.

Ao ser questionado sobre o que a expressão significava, o influenciador explicou que seria o equivalente a “um ganho”.

A Comissão das Bets investiga a crescente influência dos jogos virtuais de apostas online no orçamento das famílias brasileiras, além do possível envolvimento com organizações criminosas, práticas de lavagem de dinheiro e uso de influenciadores digitais na promoção e divulgação dessas atividades.

Rico é o segundo influenciador ouvido pelos senadores na CPI que investiga os serviços de apostas online. Ele chegou a usar o direito ao silêncio diversas vezes ao longo da sessão, evitando responder perguntas que poderiam incriminá-lo. Na terça-feira, 13, a influenciadora Virginia Fonseca foi ouvida no Senado como testemunha.

Além disso, o e vencedor da Fazenda utilizou o mesmo argumento de Virginia, que justificou a publicidade de bets com o fato das casas de apostas terem sido legalizadas no País.