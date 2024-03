Em corrida histórica. Francesco Bagnaia vence a etapa do Catar de MotoGP

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/03/2024 - 15:48 Para compartilhar:

Celebrando 75 anos de motovelocidade, a primeira etapa da MotoGP ocorreu neste domingo no circuito internacional de Lusail, no Catar. A vitória foi do italiano Francesco Bagnaia, da Ducatti.

A largada foi atrasada por dez minutos devido a um incidente com a moto de Raul Fernandez. Com isso, a corrida passou de 22 voltas para 21. Fernandez largou do fim do grid.

Jorge Martín aproveitou por pouco tempo sua pole position e logo Francesco Bagnaia tomou a posição, mesmo pressionado pelo sul-africano Brad Binder (KTM).

Em terceiro, Martín pressionava Binder e conseguiu ultrapassá-lo na terceira volta, que Bagnaia fez a mais rápida com 1min53s170.

Enquanto Bagnaia abria distância dos outros, Binder e Martín seguiam a briga pela segunda posição. Em quarto, Marc Marquez seguia tranquilo, de olho em Binder e Martín. Binder ultrapassou Martín de volta na sexta volta, e agora via a aproximação de Marc Marquez.

Na oitava volta, Bagnaia abriu vantagem de 1s060 para Martín. Faltando onze voltas, Binder voltou à segunda posição.

Na 11ª volta, Pedro Acosta finalmente ultrapassou Marc Marquez, passando para quarto, na perseguição a Martín. Mas Acosta errou em uma curva e Marquez retomou a posição. Acosta caiu para sétimo na 16ª volta após o italiano Enea Bastianini ultrapassá-lo.

A disputa era por um lugar ao pódio, e Binder e Martín mantinham-se segundo e terceiro, respectivamente, com folga de 0s372 para Marc Marquez. A três voltas do final, a vantagem de Martín para Marquez era de 0.294.

Bagnaia disparou na frente ao final da prova, com vantagem de 1s485. O bicampeão levou sua moto na liderança até o fim. Brad Binder e Jorge Martín completaram o pódio.

Confira a classificação final do GP do Catar:

1º – F. Bagnaia (ITA/Ducatti), em 39min,34s869

2º – B. Binder (AFS/KTM), a 1s329

3º – J. Martín (ESP/Pramac), a 1s933

4º – M. Marquez (ESP/Gresini), a 3s429

5º – E. Bastianini (ITA/Ducatti), a 5s153

6º – A. Marquéz (ESP/Gresini), a 6s791

7º – F. Di Giannantonio (ITA/Pertamina), a 9s161





8º – A. Espargaro (ESP/Aprilia), a 11s242

9º – P. Acosta (ESP/Red Bull), a 11s595

10º – M. Viñales (ESP/Aprilia), a 13s197

11º – F. Quartararo (FRA/Yamaha), a 17s701

12º – J. Zarco (FRA/Honda), a 18s075

13º – J. Mir (ESP/Honda), a 18s437

14º – M. Bezzecchi (ITA/Pertamina), a 19s194

15º – M. Oliveira (POR/Trackhouse), a 20s717

16º – A Rins (ESP/Yamaha), a 24s093

17º – A. Fernandez (ESP/Red Bull), a 24s106

18º – F. Morbidelli (ITA/Pramac), a 24s641

19º – T. Nakagami (JAP/Honda), a 25s556





20º – L. Marini (ITA/Honda), a 42s422

21º – J. Miller (AUS/Red Bull KTM), a 42s761

