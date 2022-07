Em corrida contra o tempo, São Paulo fica próximo de acertar com ex-homem de confiança de Ceni Felipe Alves foi titular com treinador por três anos no Fortaleza e está próximo de ser anunciado; Clube luta para encontrar zagueiro até sábado, prazo da Sul-Americana







Assim como a terça-feira (26), esta sexta-feira (29) promete ser de fortes emoções no São Paulo. Isso porque o clube tem até sábado (30) para inscrever reforços para disputar a Copa Sul-Americana. O prazo para a Copa do Brasil, onde o Tricolor venceu o América-MG por 1 a 0, no Morumbi, pela ida das quartas de final, acabou e o clube conseguiu somente o meia Galoppo.

GALERIA

+ Confira as atuações do São Paulo na vitória sobre o América-MG pelo duelo de ida das quartas de final da Copa do Brasil

Segundo o LANCE! apurou, o próprio Rogério Ceni resolveu ajudar a cúpula do futebol e indicou o nome de Felipe Alves, de 34 anos, que pertence ao Fortaleza, mas está emprestado ao Juventude até o final do ano e não vem sendo aproveitado com regularidade.

Alves foi homem de confiança do próprio Ceni nos quase três anos que o treinador passou pelo clube cearense. E atende todos os requisitos do momento atual do São Paulo: barato, só fez duas partidas no Campeonato Brasileiro e aceitou o salário oferecido. Falta apenas convencer os gaúchos, o que deve acontecer na manhã desta sexta.

O experiente goleiro tem passagens por vários clubes do interior paulista e é o oitavo nome de uma lista onde o Tricolor vem colecionando negativas. Fato destacado por Ceni nos vestiários após a partida.

– Nós não temos condições de contratar um goleiro. O que aconteceu com o Galoppo (comprado junto ao argentino Banfield por US$ 6 milhões com ajuda de patrocinadores) foi atípico. Gostaria de ter alternativas, mas não é possível. Estamos vendo alguns nomes, mas é difícil. Então o Thiago (Couto) joga na ausência do Jandrei e vamos assim – pontuou o treinador, que enumerou todos os nomes levantados pelo clube e chamando alguns de ‘caros’.

O L! apurou que o Tricolor não deve parar em um goleiro. Apesar de reconhecer a dificuldade em fechar com as peças pedidas por Ceni, o clima nos bastidores é de otimismo em apresentar junto com Alves pelo menos um zagueiro. Realista, o treinador já pondera o entusiasmo.

– Sobre ter mais um zagueiro, eu acho necessário, mas não conseguimos encontrar um jogador que tem as características que precisamos sem custo. Não temos condições de fazer mais um negócio desses como o do Galoppo. O mercado está muito difícil para nós. Todo mundo já fez os setes jogos. Se for alguém fora da curva custa muito dinheiro, o que não temos. Se nós conseguirmos encontrar um nome seria importante. Nós temos ainda dois garotos (Luizão e Beraldo), crescendo, fazendo bons jogos. Não tem a experiência para jogos decisivos, mas isso se adquiri ao longo do tempo. Se encontrar alguém, poderemos contratar.

Segundo o comandante tricolor, não há motivos para se culpar a gestão Júlio Casares pelas dificuldades em ter um elenco sólido e é necessário entender a nova realidade administrativa do Tricolor.

– Não se tinha um planejamento na virada do ano. A direção se esforçou bastante para trazer jogadores. O que temos bastante é desequilíbrio dentro do plantel. Por isso temos que variar bastante o sistema (de jogo). Eu acho que o São Paulo fez o que é bom dentro das circunstâncias. Falta um zagueiro? E se o Arboleda não tivesse se machucado? Falta um ala? Poderíamos ter o Reinaldo… Dentro das possibilidades o clube fez bastante. Temos que entender a situação de cada clube no país. E a nossa é difícil.

TABELA

> Confira classificação, jogos e simule resultados do Brasileirão-22

> Confira todos os jogos da Copa do Brasil-22

> Confira todos os jogos da Copa Sul-Americana-22

> Conheça o novo aplicativo de resultados do LANCE!

E MAIS: