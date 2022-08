Em conversa com Depp, Marilyn Manson revela que ex chamou a polícia por agressão: ‘Amber 2.0’

Em uma conversa por mensagens recém-exposta entre o músico Marilyn Manson e o ator Johnny Depp mostra o cantor revelando que sua atual esposa chamou a polícia e o acusou de agressão quando os dois ainda namoravam. O bate-papo aconteceu em 2016, quatro anos antes de Manson trocar alianças com a fotógrafa Lindsay Ursich.







A troca de mensagens consta documentação recém-revelada pela imprensa internacional que acabou descartada no processo de difamação movido por Johnny Depp contra a ex-esposa, a atriz e modelo Amber Heard. Segundo o site Daily Mail, o material envolvendo Manson teve seu uso como evidência apresentado pela equipe legal de Heard, mas acabou sendo proibido pelos advogados de Depp.

Em uma das mensagens para Depp, Manson afirma: “Eu tenho uma Amber 2.0”. Depois ele conta como a então namorada o acusou de agressão e de posse de drogas em casa. O astro da franquia ‘Piratas do Caribe’ se solidariza com o amigo e aconselha: “Não aceite nenhuma dessas merdas, fique calmo e não dê nada que ela pedir”.

O ator depois diz: “Comportamentos sociopatas… É para valer essa merda, meu irmão!! A c*zona da minha ex é a p***a de um exemplo vivo!!”. Ele também afirma: “O que ela quer é FAZER VOCÊ GRITAR, SURTAR COMPLETAMENTE E ALIMENTAR O NARCISISMO DELA!!!”. Ele então afirma que está lendo “MUITOS materiais sobre o tema” e concluiu afirmando: “Deveria ter me informado antes”.

Em outra troca de mensagens, Manson volta a reclamar da companheira, a chamando pelo apelido de “L”: “Eu tenho um cenário sério envolvendo a política do tipo Amber na família da L. Estou tenso demais. Não sei se você já voltou, mas preciso de abrigo em algum lugar porque acho que a polícia possa vir atrás de mim”.

O músico complementa: “A Lindsay deu uma de Amber e procurou a polícia. Ela segue fazendo a Amber e os policiais vão aparecer com um um mandado”. Depp volta a aconselhá-lo: “Mantenha a distância e fique o mais longe possível dela!!!”. O cantor então conclui dizendo: “Isso doentio. Disse que bati nela. Deu o meu endereço para a polícia. E disse que tenho droga aqui. Estou pronto para dar o fora”.

Em uma última mensagem, Manson diz que vai apresentar uma fã a Depp, informando que ela tem 18 anos: “Minha nova garota que conheci em um encontro com fãs. Parece que você está precisando. Confia em mim. Vou mandar uma foto. 18”.

Após o término de seu casamento com Depp, Heard o acusou de violência doméstica. A acusação resultou no processo de difamação vencido pelo ator no último mês de junho. A atriz foi condenada a pagar US$ 10,35 milhões em indenização e ele a pagar a ela pouco mais de US$ 2 milhões.

Em fevereiro de 2021 a atriz Evan Rachel expôs o nome de Manson como o autor de uma série de abusos psicológicos e sexuais conta ela. Ao acusar o ex-namorado, ela fez um post no Instagram afirmando: “O nome do meu abusador é Brian Warner, também conhecido como Marilyn Manson”. Ela tinha 19 anos quando trouxe a público o namoro com o músico, que tinha 37 anos na época. Juntos desde 2006, eles chegaram a noivar em janeiro de 2010, mas terminaram em agosto do mesmo ano.

Depois que Wood revelou os abusos, mais mulheres apareceram para acusar Manson de crimes sexuais. O músico nega as acusações.