Em contexto totalmente adverso, CSA vence Guarani no começo da Série B

Mesmo diante de muitos problemas para escalar a equipe com oito desfalques por conta do novo coronavírus, o sentimento de superação no CSA falou mais alto. Frente ao Guarani no Estádio Rei Pelé pela primeira rodada da Série B do Brasileirão, o time da casa soube resistir as investidas do adversário e marcou o gol da vitória ainda na primeira etapa, vencendo por 1 a 0.

UM CHEGOU BEM E O OUTRO, FAZENDO

Na base da pressão ofensiva, o meia Lucas Crispim até conseguiu levar certo perigo em sua finalização ao ver a bola passar ao lado da trave direita de Thiago Rodrigues.

Contudo, logo na primeira chance que os anfitriões tiveram, a bola levantada por Renatinho mostrou um bonito lance ensaiado onde Alan só ajeitou e Geovane bateu forte, no alto, mandando no canto esquerdo de Jefferson Paulino.

EM FASE DE CRESCIMENTO

Mesmo saindo atrás, a equipe de Thiago Carpini conseguiu se sentir à vontade o suficiente em relação as chegadas no ataque para arriscar de fora da área onde a meta de Thiago Rodrigues era constantemente ameaçada. Nas melhores delas, Waguininho só não marcou porque Júnior Todinho não chegou a tempo de completar e o lateral Bidu, no desvio de Alan Costa, não levou sorte o suficiente para ela fazer uma curva menor e viu ela sair para escanteio.

AZULÃO SE SEGURA

Diferente do que ocorreu no primeiro tempo, o Bugre parecia ter mais dificuldades para encontrar os espaços, principalmente, pensando nas finalizações de média e longa distância. Contudo, isso não impediu que, aos 18 minutos, Bidu batesse falta com muita força e visse a bola carimbar o travessão de Thiago Rodrigues.

O Guarani bem que seguiu tentando (com direito a outra boa batida de Crispim que parou nas mãos do goleiro do Azulão), mas o trabalho defensivo dos alagoanos acabou premiado com a vitória que, pelo contexto da complicada semana, valeu bem mais do que apenas três pontos.

