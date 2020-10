Em confronto equilibrado, Paraná e Sampaio Corrêa empatam sem gols Mesmo com as equipes buscando seu tento durante os 90 minutos, a bola insistiu em não balançar as redes no Durival Britto; resultado não ajuda ambos a encostarem nos líderes

Medindo forças pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, Paraná e Sampaio Corrêa se enfrentaram na noite deste domingo (18), no estádio Durival Britto.

Com o empate sem gols, a equipe comandada por Allan Aal chegou aos 24 pontos, porém mantendo-se na 6ª colocação. Já o time comandado por Léo Condé acabou ficando na 11ª colocação, entretanto somando agora 21 pontos.

O jogo

Jogando sob seus domínios, a equipe do Paraná iniciou o confronto tentando colocar pressão no Sampaio Corrêa. No entanto, apesar da marcação alta impedindo que o adversário conseguisse sair do seu campo de defesa, porém conseguindo finalizar contra o gol de Marcos com André Luiz, mas a bola acabou subindo demais e indo para longe.

Passado o momento de pressão dos donos da casa, Allan Aal já foi obrigado a fazer a primeira mudança no jogo tirando Fabrício para colocar Hurtado. Por outro lado, o Tubarão, aos poucos, foi melhorando no jogo, conseguindo oferecer mais perigo como na cabeçada pelo lado de fora da rede de Caio Dantas, além de acertar a trave do Tricolor após nova defesa do camisa 1.

Já na reta final da etapa, o panorama do confronto seguiu igual. A Bolívia Querida, por sua vez, seguia insistindo em marcar a saída de bola do rival, conseguindo minimizar os espaços em campo, porém, nas chances que apareciam, acabou não tendo sucesso dando a deixa para a arbitragem mandar os dois times para o vestiário.

Já no segundo tempo, o Sampaio continuou na busca por seu gol. Nos primeiros 15 minutos, a equipe visitante deu trabalho a Marcos como na chance Gustavo Ramos pegando rebote, mas a bola acabando parando na grande defesa do goleiro.

Até meados dos 30 minutos, apesar do ritmo de jogo sendo controlado pelo time maranhenses, o Paraná também chegou a aventurar-se em seu campo de ataque. Na principal jogada dos donos da casa iniciada por Bressan, o meia ajeitou para Jean Victor mandar uma bomba assustando Gustavo.

Percebendo o crescimento do Tricolor no jogo, Léo Condé então optou por promover algumas mudanças em sua equipe, porém em uma delas por conta da lesão do goleiro Gustavo, deixando campo para a entrada de João Gabriel. Por outro lado, Allan também não deixou barato e também acabou recuando para seus suplentes na esperança de conseguir encontrar um tento nos momentos finais.

Mesmo após as substituições, além dos 6 minutos de acréscimos dado pela arbitragem, o marcador acabou não sendo alterado no Durival Britto fazendo com que partida terminasse em 0 a 0.

