Em confronto direto na Série B, Oeste e Brasil de Pelotas empatam em Barueri

O “Rei dos Empates” da Série B do Brasileiro voltou a dar as caras na noite desta quinta-feira. Em jogo isolado da 14.ª rodada, o Oeste ficou no 1 a 1 com o Brasil de Pelotas, na Arena Barueri.

Esse foi o nono empate do Oeste no campeonato. Na 14.ª colocação, o time paulista tem os mesmos 18 pontos da equipe gaúcha, que leva vantagem no número de vitórias (5 contra 3) e figura exatamente acima na classificação, em 13º lugar. Um triunfo era importante para ambos se distanciarem da zona de rebaixamento, hoje encabeçada pelo São Bento, 17º, com 13 pontos.

O primeiro tempo foi praticamente de um time só. O Oeste não deixou o Brasil de Pelotas respirar e criou vários lances de perigo até abrir o placar aos 22 minutos. Cicinho cruzou, Thiaguinho dividiu de cabeça dentro da área e a bola sobrou para Bruno Lopes finalizar cruzado. Depois disso, os donos da casa tiraram o pé e viram Rafael Grampolla assustar em chute de longe.

O Oeste voltou desatento do intervalo e isso resultou no empate do Brasil de Pelotas logo aos oito minutos. Cristian aproveitou furada bisonha de Caetano e bateu sem chances para Luis Carlos. Aos poucos, o time paulista foi voltando a ditar o ritmo da partida.

Na melhor oportunidade para voltar a ficar na frente do placar, o Oeste esbarrou mais uma vez em Ednei. Léo Ceará aproveitou rebote de Carlos Eduardo e só não marcou porque o lateral tirou de cabeça em cima da linha.

Os dois times voltam a campo na próxima terça-feira, pela 16.ª rodada. O Oeste encara o Atlético-GO, às 19h15, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO), enquanto o Brasil de Pelotas pega o Coritiba, às 21h30, no estádio Couto Pereira, em Curitiba.

FICHA TÉCNICA

OESTE 1 X 1 BRASIL DE PELOTAS

OESTE – Luis Carlos; Cicinho, Kanu, Caetano e Alyson; Bonilha, Thiaguinho (Léo Ceará), Elvis, Bruno Lopes (Bruno Gonçalves) e Matheus Oliveira (Cesinha); Fábio. Técnico: Renan Freitas.

BRASIL DE PELOTAS – Carlos Eduardo; Ricardo Luz, Leandro Camilo, Bruno Aguiar e Ednei; Leandro Leite, Carlos Jatobá, Diogo Oliveira (Rodrigo Alves) e Murilo Rangel; Cristian (Elias) e Rafael Grampola (Daniel Cruz). Técnico: Bolívar.

GOLS – Bruno Lopes, aos 22 minutos do primeiro tempo; Cristian, aos oito do segundo.

ÁRBITRO – Luiz César de Oliveira Magalhães (CE).

CARTÕES AMARELOS – Cicinho, Thiaguinho e Bonilha (Oeste); Carlos Jatobá (Brasil de Pelotas).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Arena Barueri, em Barueri (SP).