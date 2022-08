Em confronto direto e cheio de reviravoltas, Grêmio e Cruzeiro ficam no empate em Porto Alegre

Parceria Lance & IstoÉ 21/08/2022 - 18:09 Compartilhe

No jogo mais esperado da 25ª rodada da Série B, Grêmio e Cruzeiro ficaram no empate, por 2 a 2, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Com o resultado, a equipe mineira permanece na liderança, com dez pontos de vantagem em relação ao Bahia, segundo colocado. O Grêmio permanece no terceiro lugar, com 44 pontos.

O jogo foi marcado por grandes reviravoltas. O Tricolor Gaúcho chegou a estar na frente do placar, mas cedeu o empate, em falha de Villasanti e Brenno. Os gols da Raposa foram marcados por Luvannor e Rafa Silva, Diego Souza e Bitelo fizeram para o Grêmio.

Em suma, o resultado foi melhor para o Cruzeiro, que permanece na posição mais nobre da tabela. Além disso, o time de Paulo Pezzolano conquistou quatro pontos contra um concorrente direto.

PRÓXIMOS COMPROMISSOS:

Enquanto o Grêmio encara o Ituano, na próxima sexta-feira, também em Porto Alegre, o Cruzeiro enfrenta o Náutico, no Mineirão, em Belo Horizonte. Ambas as partidas serão válidas pela 26ª rodada da Série B.

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA:

GRÊMIO 2×2 CRUZEIRO

Data: 21 de agosto de 2022 (domingo)

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (FIFA) (SC)

Assistentes: Neuza Inês Back (FIFA) (SP) e Alex dos Santos (SC)

Árbitro de vídeo – VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

Cartões amarelos: Eduardo Brock (CRU), Rodrigo Ferreira (GRE), Bruno Rodrigues (CRU), Chay (CRU), Paulo Pezzolano (CRU), Bruno Alves (GRE)

Cartões vermelhos: Paulo Pezzolano (CRU)

Gols marcados: Luvannor, aos 17’/1ºT (0-1), Diego Souza, aos 47’/1ºT (1-1), Bitelo, aos 01’/2ºT (2-1), Rafa Silva, aos 28’/2ºT (2-2)



GRÊMIO (Técnico: Roger Machado)

Brenno; Rodrigo Ferreira, Natã (Campaz, aos 34’/2ºT), Bruno Alves e Nicolas; Lucas Leiva, Villasanti e Bitelo (Thaciano, aos 22’/2ºT); Gabriel Teixeira (Janderson, aos 22’/2ºT), Ferreira (Guilherme, aos 17’/2ºT) e Diego Souza (Elkerson, aos 34’/2ºT).

CRUZEIRO (Técnico: Paulo Pezzolano)

Rafael Cabral; Zé Ivaldo, Lucas Oliveira e Eduardo Brock; Filipe Machado (Pablo Siles, aos 40’/2ºT), Neto Moura, Chay (Rafa Silva, aos 13’/2ºT) e Matheus Bidu; Daniel Jr (Wesley Gasolina, aos 13’/2ºT), Bruno Rodrigues (Willian Oliveira, aos 40’/2ºT) e Luvannor (Lincoln, aos 30’/2ºT).

