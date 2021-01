Em confronto direto contra o Z-4, Goiás surpreende e derrota o Coritiba Equipe goiana conquista importante resultado fora de casa e esquenta a luta contra o rebaixamento; Coxa segue na lanterna

Na briga direta contra o Z-4 do Campeonato Brasileiro, só uma coisa interessava para Coritiba e Goiás: a vitória. Duelando na noite desta quarta-feira, os dois times entraram em campo no Estádio Couto Pereira, na capital paranaense, pela 28ª rodada.

Com o placar final de 2 a 1, o Verdão chegou aos 26 pontos ficando na 18ª colocação. Já o Coxa, com o revés em casa, permaneceu na lanterna com seus 21 pontos.

E MAIS:

INÍCIO DE JOGO COM O COXA INDO PARA CIMA

Buscando o resultado em casa, o Coritiba não quis saber de dar chances ao time do Goiás. Com isso, logo nos primeiros 15 minutos, a equipe local até conseguia aparecer com uma certa frequência em seu campo de ataque, entretanto o sistema defensivo rival mantinha-se atento a qualquer movimento dos atacantes, conseguindo afastar o perigo que aparecia em sua área.

GOIÁS APROVEITA A CHANCE A ABRE O PLACAR

Mesmo sofrendo uma certa pressão por parte do time da casa, aos 20 minutos o Goiás conseguiu abrir a contagem no Couto Pereira. Após cobrança de escanteio de Shaylon, ninguém pegou a bola que ficou viva na área, sobrando para Fábio Sanches mandar duas para o gol vezes até marcar. 1 a 0.

VERDÃO AMPLIA O MARCADOR

Momento mais tarde, ainda embalado pelo tento marcado, aos 29 minutos o Goiás conseguiu encontrar mais um. Desta vez, o autor foi Rafael Moura que, ao tabela com Vinícius, levou a melhor na dividida com a marcação para bater na saída de Wilson. 2 a 0.

COXA DESCONTA NA SEGUNDA ETAPA

Com Júlio Sérgio optando por colocar Ricardo Oliveira no lugar do zagueiro Nathan Ribeiro, o time da casa ganhou em poder de ataque. Sendo assim, aos 13 minutos, Robson, após cobrança de falta de Neilton para a área rival, a bola foi desviado para o camisa 30 marcar. 2 a 1.

MUDANÇAS DOS DOIS LADOS E PANORAMA IGUAL EM CAMPO

Com mais substituições, porém agora realizadas pelos dois técnicos, as equipes mantinham o foco em tentar encontrar mais gols. Até meados dos 35 minutos, as melhores chances foram de Ricardo Oliveira e Hugo Moura, para o Coritiba, e Daniel Oliveira, para o Goiás, porém todas sem sucesso.

GOIÁS TENTA SEGURAR O RESULTADO ATÉ O MINUTOS FINAIS

Praticamente com o placar em aberto, o Coritiba tentou pressionar até os últimos minutos atrás de, ao menos, um empate. Porém, mesmo apostando suas últimas fichas, a equipe local acabou não aproveitando as chances, dando a deixa para o Verdão manter a posse de bola até o apito final do árbitro.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA 1×2 GOIÁS

Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR)

Data e hora: 06/01/2021 – 20h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes (FIFA-RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (FIFA-RJ) e Thiago Rosa de Oliveira (CBF-RJ)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (CBF-PR)

Cartões amarelos: Hugo Moura, Jonathan, Rafinha e Rhodolfo (COR); Iago Mendonça, Henrique Lordelo e Daniel Oliveira (GOI)

Cartões vermelhos: –

Gols: Fábio Sanches (aos 20’/1ºT) e Rafael Moura (aos 29’/1ºT) (GOI); Robson (aos 13’/2ºT) (COR)

CORITIBA: Wilson; Nathan Ribeiro (Ricardo Oliveira, no intervalo), Rhodolfo, Sabino, Maílton (Pablo Thomaz, aos 43’/2ºT) e Jonathan; Hugo Moura e Nathan Silva (Sarrafiore, aos 31’/2ºT); Neilton, Robson (Nathan, aos 43’/2ºT) e Rafinha (Cerutti, aos 37’/2ºT). Técnico: Júlio Sérgio.

GOIÁS: Tadeu; Shaylon, David Duarte, Fábio Sanches e Heron (Iago Mendonça, aos 42’/1ºT); Jefferson, Breno (Daniel Oliveira, aos 23’/2ºT) e Ariel Cabral; Douglas Baggio (Índio, aos 22’/2ºT), Rafael Moura e Vinícius (Henrique Lordelo, aos 18’/2ºT). Técnico: Glauber Ramos.

E MAIS:

Veja também