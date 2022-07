Em conferência, Elon Musk fala de Marte e taxas de natalidade, mas se cala sobre Twitter

(Reuters) – Elon Musk evitou discutir o fracasso do acordo com o Twitter ao se dirigir a uma plateia de magnatas no sábado em Sun Valley, disseram à Reuters duas fontes que participaram da conferência.

Em uma entrevista de grande alcance, Musk passou a maior parte do tempo falando sobre colonizar Marte e exaltando as virtudes de aumentar as taxas de natalidade na Terra, disseram as fontes.

Musk, presidente executivo da Tesla Inc e da empresa de foguetes Space X, há muito defende o estabelecimento de uma civilização no planeta vermelho.

Musk disse na semana passada que fará o possível para ajudar o que chamou de “crise da subpopulação”, após uma reportagem da mídia segundo a qual ele é pai de gêmeos de uma executiva do alto escalão de sua startup de chips Neuralink.

Ele falou sobre como as taxas de natalidade estão diminuindo nos países ricos, assunto que ele explorou extensivamente no Twitter.

O empresário bilionário subiu ao palco na Allen & Co Sun Valley Conference, um encontro anual de executivos de mídia e tecnologia em Idaho, menos de 24 horas depois de anunciar que estava encerrando seu acordo de 44 bilhões de dólares para comprar o Twitter Inc.