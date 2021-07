Em coletiva, Roger comenta entrada de Moleques de Xerém e momento de Lucca na vitória do Fluminense O técnico elogia o espírito de equipe do autor dos gols e fala em paciência na transição de Matheus Martins e João Neto

Após a vitória sobre o Sport por 2 a 1 na Ilha do Retiro, Roger Machado concedeu entrevista coletiva e expôs a estratégia para o confronto, que terminou marcado pela virada do Fluminense. Segundo o técnico, o clube optou pela posse de bola, diferentemente de outras partidas, e iniciou a partida apostando em jogadores mais técnicos no ataque. Ele também falou sobre a utilização de Matheus Martins e João Neto, jogadores em transição para o profissional.

– A opção foi por colocar os jogadores mais experientes em campo e dar a eles a responsabilidade nesse jogo em que a gente entrou com muitos jogadores diferentes daqueles que habitualmente tem jogado, e oportunizar aqueles que têm menos minutos em campo. Quanto à estratégia do jogo, [foi a de] não lançar mão de todas as nossas peças de velocidade logo no início e tentar controlar o jogo pela posse, com esses jogadores mais técnicos, o Cazares, o Paulo de falso 9 e o Nenê pelo lado do campo para num segundo tempo lançar mão dos jogadores mais agudos, essa foi a ideia. E proporcionar a entrada de jogadores, principalmente do Matheus, para dar mais minutos em campo. Imaginando que o adversário tinha uma função diferente jogando pela lateral, e sabendo que ele tem uma vantagem pessoal pela força e velocidade pelo lado. É um jogador interessante que eu já havia colocado outras vezes, e tem alternado entre estar no sub-23 e no principal. Assim como houve paciência com os outros meninos, é preciso ter paciência pois não dá para queimar etapas – disse.

Roger afirmou que, com a entrada de novos Moleques de Xerém, é de se esperar uma espécie de rodízio entre os jovens. Ressaltou a questão como parte natural do processo.

– Hoje eu deixei o Kayky no banco justamente para oportunizar a entrada de João, de Gustavo, do Matheus, assim como no começo do ano, passei na frente o Caio, o Lucca, Luiz Henrique… para que esses meninos pudessem estrear. Agora é a vez deles darem lugar para esses meninos mais novos também.

Por fim, o treinador disse que colocou Lucca em campo pelas características do jogo, e exaltou o bom momento do atacante. Ainda sobre o autor dos gols, Roger o classificou como um atleta com espírito de equipe.

– O Lucca hoje é a única opção que nós temos para terça-feira como jogador de frente, que começou nessa função. Diante da necessidade da partida eu o coloquei, e felizmente os dois gols geram muita confiança para que ele nos ajude na sequência, na terça, se for o caso. Acredito que possa ser, sim, um novo momento do Lucca. É um jogador da função de ataque, que foi deslocado para o lado ao longo da carreira pelas circunstâncias do futebol. Eu precisava de jogadores leves na beirada, e ele é um jogador leve, que tem uma grande capacidade de finalização e de velocidade. A gente fica muito feliz, sobretudo seus colegas, que sempre desejaram uma nova oportunidade para ele, porque independente de estar entre os onze ou ficar no banco em alguns momentos, sempre se dedicou muito e tem um grande espírito coletivo. Ele está colhendo o bom momento que está vivendo e nos ajudando coletivamente.

Na próxima terça-feira, Roger irá encarar mais um desafio. O Fluminense enfrenta o Cerro Porteño no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, às 19h15, em Assunção. A partida será transmitida pelo Tempo Real do LANCE!

