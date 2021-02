Em coletiva, Abel Ferreira revela que mudará escalação do Palmeiras para jogo contra o Al-Ahly Treinador assumiu que deve trocar uma ou duas peças por setor no time titular do Verdão na disputa de terceiro lugar do Mundial de Clubes

Abel Ferreira concedeu uma entrevista coletiva na manhã desta quarta-feira (10), em Doha, e comentou sobre possíveis mudanças na equipe titular do Palmeiras para o duelo contra o Al-Ahly-EGI, para a disputa do terceiro lugar do Mundial de Clubes.

O técnico do Verdão justificou as trocas, principalmente pela necessidade de rotação no elenco para aguentar a maratona de jogos.

– Nunca fiz, ou se fiz foi uma ou outra vez desde que cheguei, repetir a mesma equipe. Para mim, a constância é a mudança. Portanto, seguramente podemos esperar não muitas trocas, mas uma ou duas por setor, é o que temos feito para chegar até aqui, porque jogamos de dois em dois dias. Se formos contar desde que cheguei em novembro, o que disputei aqui já seriam dois anos de competição em Portugal – desabafou o português.

O campeão da Libertadores faz seu último treino nesta quarta-feira, véspera do jogo marcado para as 12h (horário de Brasília) de quinta-feira (11), contra o Al-Ahly. Esta será a despedida do Verdão no Mundial de Clubes 2020.

