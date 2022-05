Em cobrança de falta, Juba garante vitória do Sport sobre Chapecoense pela Série B Jogador revelado nas categorias de base do clube tem sido principal destaque do Leão





Nesta sexta-feira (13), Chapecoense e Sport fizeram a segunda partida da sétima rodada da Série B. Na Arena Condá, Luciano Juba foi feliz em cobrança de falta d fez o gol da vitória dos visitantes. A Chape pressionou na segunda etapa, mas não conseguiu reverter o placar.

Com este resultado, o Sport sobe momentaneamente para a primeira colocação da Série B, com 14 pontos. Enquanto isso, a Chape estaciona em sétimo, com nove. Na próxima terça-feira (17), o Leão da Ilha encara o Novorizontino, em São Paulo. Por sua vez, o Verdão do Oeste medirá forças com o Vila Nova, fora de casa, na quinta-feira (19).

>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOS

JUBA DO LEÃO!

A primeira boa oportunidade surgiu da Chapecoense. Maranhão fez cruzamento da direita Rodrigo Varanda cabeceou para fora, levando perigo. Mas, logo depois, aos 12 minutos, Juba cobrou falta no meio da barreira, Vagner nada pode fazer e o Sport abriu o placar.

Aos poucos, a Chape foi assimilando o golpe e criou chances. Duas aconteceram com Betinho, na com mais perigo, acabou e mandou arremate de fora da área. Mateus Bianqui também teve nos chegada, porém não acertou as redes. O Sport voltou para o ataque com Juba, levando perigo.

No fim, a Chape teve uma ótima oportunidade. Após bobeira na saída de bola pernambucana, Maranhão conseguiu roubar a bola, avançou e bateu com categoria, mas a bola bateu na trave direita de Mailson. Em seguida, Matheus Bianqui aproveitou confusão na área, chutou para o gol e defesa afastou. Na sobra, Lima não aproveitou.

CHAPE ATÉ TENTOU!

Na volta do intervalo, a Chapecoense voltou melhor, tendo mais presença no ataque e fazendo o Sport se recuar todo na defesa. Derek entrou no intervalo e deu mais poder ofensivo, tendo duas oportunidades. Na primeira, tentou cruzamento que virou chute e passou por cima do gol. Logo depois, bateu cruzado de canhota para fora.

Mais tarde, em ótimo ataque do Sport, Bruno Matias teve oportunidade, mas chutou mal. Posteriormente, Luciano Juba puxou contragolpe na esquerda e fez cruzamento perfeito para Kayky. O atacante recebeu limpo, sem marcação, mas mandou para fora. Sem maiores chances, os pernambucanos conseguiram os três pontos.

E MAIS:

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA

Chapecoense 0x1 Sport

Local: Arena Condá, Chapecó-SC

Data/horário: 13/05/2022 – 21h30 (de Brasília)

Árbitro: André Luiz de Freitas Castro (GO)

Assistente 1: Cristhian Passos Sorense (GO)

Assistente 2: Tiago Gomes da Silva (GO)

Quarto Árbitro: Fernando Henrique de Medeiros Miranda (SC)

Árbitro de Video: Márcio Henrique de Gois (SP)

Cartões amarelos: Éverton Felipe (Sport)

Cartões vermelhos: –

GOLS: Luciano Juba (12’/1T) (0-1)

Chapecoense – Técnico: Fabiano Xha (auxiliar)

Vagner; Ronei (Tiago Real 31’/2T), Léo, Xandão e Fernando; Matheus Bianqui, Betinho e Lima (Claudinho – intervalo); Maranhão (Derek – intervalo), Orejuela (Chrystian 21’/2T) e Rodrigo Varanda.

Sport – Técnico: Gilmar Dal Pozzo

Mailson; Ewerthon, Rafael Thyere, Sabino e Lucas Hernández (Chico 37’/2T); William Oliveira, Bruno Matias, Jáderson (Giovanni – intervalo) e Everton Felipe (Thiago Lopes 25’/2T); Luciano Juba (Vanegas 37’/2T) e Parraguez (Kayky 29’/2T).

E MAIS: