Em ‘Coach de Palpites’, Emerson Souza reúne crônicas de amor, humor e nonsense Livro publicado pela editora luso-brasileira Chiado Books tem prefácio de Marcela Tavares e Mônica Salgado, ilustrações de Bruno Regalo e projeto de Hugo Filipe Pinto

Jornalista e publicitário com fortes laços com o humor, Emerson Souza lança em agosto seu primeiro livro de crônicas: “Coach de Palpites – vai que dá certo, não é?”. A obra reúne uma série de textos curtos produzidos durante os últimos anos, entre publicações despretensiosas nas redes sociais e ideias inéditas, que abordam diferentes olhares, nuances e posturas ligadas a relacionamentos amorosos – com uma boa dose de nonsense.







Em formato flipbook, o livro apresenta 15 crônicas com títulos bem ilustrativos, como “O que fazer com 5 minutinhos”, “Podia ser contigo”, “Amor na terceira pessoa” e “A receita para uma legítima DR”. Publicado pela editora luso-brasileira Chiado Books, o trabalho será lançado tanto no Brasil quanto em Portugal, trazendo prefácio assinado pela jornalista e influencer Mônica Salgado e pela humorista Marcela Tavares, além de capa e ilustrações de Bruno Regalo – um dos diretores de arte mais premiados do mundo; e projeto gráfico do publicitário português Hugo Filipe Pinto.

“Passei esses últimos meses, entre o tempo trancado em casa e a volta gradativa à vida real, refletindo sobre como as conexões humanas são importantes para a nossa existência, mas como a gente tem o poder de complicá-las, especialmente quando falamos das relações amorosas. ‘Coach de Palpites’ nasce dessa mescla, abordando as relações interpessoais de forma leve, sem cobranças ou verdades absolutas, mas sempre com bom humor – mesmo que nem sempre com um final feliz”, detalha Emerson Souza, que também é um dos sócios do “Reclame”, programa que aborda o universo da publicidade no canal Multishow; e da produtora de filmes Santería.

“Coach de Palpites” terá seu lançamento oficial em 08 de agosto, em São Paulo, na Livraria Martins Fontes da Av. Paulista. Também haverá uma noite de estreia em Lisboa, Portugal, ainda no segundo semestre.

Serviço:

Livro: Coach de Palpites – vai que dá certo, não é?

Autor: Emerson Souza

Editora: Chiado Books

Páginas: 44

Lançamento: 08 de agosto, às 18h, na Livraria Martins Fontes (Av. Paulista, 509 – Bela Vista – São Paulo)