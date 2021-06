Em clique ousado, Bella Thorne puxa o biquíni e revela parte dos seios

A ex-estrela da Disney, Bella Thorne, pegou seus fãs de surpresa neste sábado (12) ao posar mostrando seu look do dia no Instagram para participar de novas gravações.

A ruiva elevou o clima nas redes sociais ao posar bem à vontade em fotos pra lá de ousadas, esbanjando suas belas curvas em cliques provocantes. Com tanto sucesso no Instagram a atriz, que já acumula mais de 24 milhões de seguidores na rede, teve mais de 1,2 milhões de curtidas na publicação. Confira:

