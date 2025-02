Em clínica psiquiátrica, Whindersson Nunes ganha recado da ex-noiva, Maria Lina

[ALERTA: este texto aborda assuntos como depressão e suicídio, o que pode ser gatilho para algumas pessoas. Caso você se identifique, tenha depressão ou pensamentos suicidas, procure apoio no Centro Voluntário à Vida pelo telefone 188]

Maria Lina, 26 anos, deixou um recado emocionante ao ex-noivo, Whindersson Nunes, 30, após saber da informação de que ele se internou voluntariamente em uma clínica psiquiátrica para cuidar de sua saúde mental, em São Paulo.

Por meio dos Stories do Instagram, a influenciadora digital prestou uma homenagem ao humorista publicando uma foto dele sorridente.

“Você não merece menos do que o abraço das pessoas e a sua melhora absoluta. Você sempre terá pessoas no céu e na terra que desejam seu bem. Jesus te ama profundamente e te acompanha”, escreveu ela.

Maria Lina e Whindersson se conheceram no fim de 2020, começaram a namorar e ficaram noivos em março de 2021. Porém, em maio daquele ano, o casal sofreu com a morte do filho, João Miguel, que nasceu prematuro e, em agosto, chegou ao fim o relacionamento.

Na última quinta-feira, 20, a equipe de Whindersson Nunes publicou comunicado no Instagram do comediante informando que ele tomou a decisão de se internar em uma clínica de reabilitação para cuidar da saúde mental.

“O motivo da internação é o cuidado com sua saúde, buscando o tratamento adequado para seu bem-estar. Sempre preocupado com seus fãs e com o público, Whindersson tomou essa decisão visando o cuidado integral de sua saúde. Ele está muito bem, feliz com sua evolução e, em breve, estará de volta aos palcos fazendo o que mais ama”, dizia a nota.

O comunicado pedia ainda a compreensão de todas e o respeito à privacidade de Whindersson neste momento.