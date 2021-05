Em clima de revanche, São Paulo recebe Mirassol para vingar 2020 e ir às decisão

Se existe um resultado adverso que marcou o torcedor do São Paulo em 2020 foi a incrível eliminação nas quartas de final do Paulistão, com surpreendentes 3 a 2 para o Mirassol, no Morumbi. Neste domingo, às 20h30, novamente na casa são-paulina, as equipes se enfrentam, agora por vaga na decisão, e os mandantes encaram o jogo em clima de revanche.

Dono da melhor campanha, com 32 gols marcados e invicto há 13 partidas, o técnico Hernán Crespo promete partir para cima da equipe do interior. E com uma escalação bem diferente do jogo da semana passada, quando ficaram no 1 a 1 em Mirassol, mas o time da capital estava com seus reservas.

Sem esconder que pretende acabar com o jejum de nove anos sem títulos justamente no Estadual, o São Paulo aposta na força e entrosamento dos titulares para devolver aquela humilhante eliminação com uma grande vitória ao torcedor.

Crespo apenas reclama do menor tempo de descanso em relação ao Mirassol, que fez a semifinal contra o Guarani 48 horas antes. Mesmo assim, garante: “Iremos fortes rumo à conquista da vaga na final neste domingo.”

Será o 18° jogo da equipe sob a direção do argentino, que mira seu 12° triunfo e vai sair ao ataque como fez nos 4 a 2 sobre a Ferroviária. Nada de passar sustos. Empate leva a decisão aos pênaltis e o São Paulo nem pensa em disputar a classificação nos tiros livres seu estádio.

Daniel Alves e Luciano, em reta final de recuperação, devem mais uma vez ser ausência. Crespo falou em observá-los “momentos antes de a bola rolar.” Mas não quer correr riscos de agravar as lesões musculares.

Como Igor Vinícius está bem na direita e Gabriel Sara e, sobretudo Benitez, conseguiram se revezar bem na frente, o técnico não vê motivos para adiantar etapas. A ideia é ter todos inteiros numa possível final e no mata-mata da Libertadores.

Veja também