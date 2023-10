Em clima de Halloween, Escape 60′ volta com Madrugadas do Terror

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/10/2023 - 14:28 Para compartilhar:

O Escape 60’, marca pioneira de jogos de fuga presenciais e on-line no Brasil, voltou com a terceira edição das Madrugadas do Terror, que dessa vez traz: O Despertar das Lendas do Escape 60’. Neste evento assustador e emocionante, os personagens icônicos das salas do Escape 60’ ganham vida e garantem uma experiência única e arrepiante, que contará com a parceria das marcas Fini, líder em balas de gelatina e regaliz no Brasil, e Reserva Mini.

Enquanto o Escape 60’ entra com a travessura, Fini e Reserva Mini prometem um respiro com muito doce e diversão. As sessões especiais das Madrugadas do Terror, com a presença dos personagens, acontecem dos dias 20 a 22 de outubro, entre às 14h e 0h, nas quatro unidades do Escape 60’ em São Paulo (Henrique Schaumann, Vila Olímpia, Moema e Tatuapé). Nos demais horários, segue a programação normal das atrações.

As Madrugadas do Terror do Escape 60’ são um convite para os participantes enfrentarem seus medos e desafiarem sua coragem, num mundo onde a realidade e a fantasia se encontram, com muitos sustos, surpresas e adrenalina. É a oportunidade perfeita para vivenciar o inimaginável e escapar do comum. Para as sessões especiais, entre 14h e meia-noite, a imersão é total no clima do Halloween, já que as unidades estarão decoradas e habitadas por atores contratados especialmente para assustar os participantes, tanto dentro quanto fora das salas. Os personagens mais horripilantes percorrerão os corredores da atração, criando uma experiência única e assustadora que desafiará a coragem de todos. E para deixar a caracterização impecável, o Escape 60’ contou com o apoio da Abrakadabra, loja especializada em fantasias, que promete dar um toque de realidade em cada detalhe, com seu acervo assustador e divertido.

A coragem é a principal ferramenta para enfrentar os pesadelos que aguardam, e a única saída é desvendar os enigmas. São enigmas desafiadores e uma experiência única e imersiva que fará o coração acelerar. E, como não poderia faltar no Halloween, o doce e a diversão estão garantidos, com a Fini, marca líder em balas de gelatina e regaliz no País, e a Reserva Mini, que se uniram para uma collab incrível desenvolvida especialmente para a data. Durante todo o fim de semana, serão distribuídas as icônicas dentaduras de Fini, além de brindes da Reserva Mini.

Os ingressos já estão à venda e os valores permanecem os mesmos das atrações convencionais. “Estamos empolgados em trazer a terceira edição das Madrugadas do Terror – Escape 60′ para São Paulo, dessa vez com as incríveis parcerias de Fini e Reserva Mini, oferecendo aos amantes do terror uma experiência imersiva que desafiará suas coragens. É um mergulho no mundo do desconhecido que você não vai querer perder” afirma Jeannette Galbinski, diretora de marketing do Escape 60’.

Além das ativações exclusivas do final de semana, o Escape 60’ segue com a atração especial de ‘Jogos Mortais Xtreme’, que coloca os participantes no centro de uma trama assustadora onde cada escolha conta. Nesta experiência única, e por tempo limitado, na unidade da Henrique Schaumann, os participantes têm a oportunidade de mergulhar em um desafio emocionante e aterrorizante, onde o boneco Billy, parte fundamental do storytelling e interpretado por um ator, guiará os jogadores através de situações incrivelmente realistas.

Para mais informações e reservas para essas aventuras que prometem testar todo o raciocínio e coragem dos jogadores, basta acessar o site do Escape 60’.

