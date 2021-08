Em clássico regional, Brasiliense leva melhor sobre o Gama na Série D

Jogando fora de casa, o Brasiliense levou a melhor no clássico regional contra o Gama com vitória de 1 a 0, no Estádio do Defelê, no Distrito Federal. A partida, válida pela 10ª rodada do Grupo 5 da primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro, foi transmitida ao vivo na TV Brasil. Zé Love marcou o gol da vitória do Jacaré ,que foi a 17 pontos e se aproximou da Aparecidense, líder da chave.

VITÓRIA DO JACARÉ! Com gol de Zé Love, o Brasiliense vence o clássico de número 69. Rafaela Felicciano/Metrópoles#BrasilienseFC #BSExGAM #SérieD pic.twitter.com/58AHsiy1MU — Brasiliense Futebol Clube (@BrasilienseFC) August 7, 2021

As equipes fizeram uma partida equilibrada, mas sem grandes chances criadas. Os melhores lances ficaram para o segundo tempo. Aos 29, o Jacaré marcou após cruzamento da esquerda de Luquinhas que não foi dominado e sobrou para Zé Love chutar no canto esquerdo.

O Gama acertou uma bola na trave três minutos depois, com Vitor Xavier e buscou o empate até o fim dos seis minutos de acréscimo na segunda etapa, mas não conseguiu.

A equipe chegou a nove jogos sem vitória – só venceu na primeira rodada – e ficou em situação ainda mais delicada no grupo, com apenas oito pontos.

Na próxima rodada, o Brasiliense recebe o União Rondonópolis no próximo sábado (14), enquanto o Gama visita o Nova Mutum no domingo (15).

Outros resultados

Grupo 3

Atlético-CE 0x2 América-RN

Grupo 4

Murici 2×2 Itabaiana

Grupo 7

Santo André 2×1 Inter de Limeira

Grupo 8

Marcílio Dias 1×1 Juventus-SC

Joinville 3×0 Rio Branco-PR

