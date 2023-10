Em clássico no Mineirão, Cruzeiro e América-MG ficam no empate pelo Campeonato Brasileiro

PARCERIA LANCE E ISTOÉi PARCERIA LANCE E ISTOÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-e-istoe/ 01/10/2023 - 18:43 Compartilhe

Cruzeiro e América-MG empataram em 1 a 1 pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Mineirão. Luciano Castán abriu o placar para a Raposa, mas o Coelho empatou com Benítez. Resultado não ajuda nenhum dos times na tabela, o Zeiro segue na 12ª colocação e o América em 18º, a oito pontos de sair da zona de rebaixamento

O Cabuloso começou o jogo atacando e pressionando o América, a recompensa veio com Luciano Castán, que aos 21 minutos abriu o placar para o Cruzeiro em cabeçada após escanteio. A alegria durou sete minutos, quando Martín Benítez acertou lindo chute de fora da área, no cantinho de Rafael Cabral.

No segundo tempo, a Raposa foi para cima e o América ameaçava nos contra-ataques. O Cruzeiro não conseguiu furar o bloqueio do Coelho e não voltou à frente no placar, ainda teve um jogador expulso, quando Fernando Henrique foi expulso após solada na perna de Cazares.

O Decacampeão também não aproveitou os contra-ataques e se complica cada vez mais na tabela, o clube saiu do gramado reclamando do árbitro, Leandro Vuaden, que terminou o jogo em ataque perigoso do Coelho.

O Cruzeiro volta aos os gramados para encarar o Cuiabá, no dia 14, na Arena Pantanal, já o América-MG encara o Fortaleza no domingo (08), no Independência.

