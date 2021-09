Em clássico goiano, Vila Nova bate Goiás

Goiás e Vila Nova abriram a 26ª rodada do Brasileirão Série B. Jogando no Estádio da Serrinha, em Goiás, as equipes se encontraram nesta sexta-feira, 24. Mesmo fora de casa, o Tigre conseguiu anular o Esmeraldino, levando a melhor por 2 a 1.

SUPERIOR

Mesmo jogando fora de casa, o Vila Nova conseguiu, tranquilamente, se sobressair diante do Goiás. Na partida, o Tigre se aproveitou das falhas defensivas do time esmeraldino e fazia boas jogadas de perigo.

​NA PRESSÃO!

Após alguns minutos tentando estudar o Goiás, o Vila Nova teve grande chance aos 15. Aproveitando as falhas do Esmeraldino, na jogada, Alesson venceu a marcação de David Duarte e chutaou. A bola ia sobrando para Clayton abrir o placar, mas nada de balançar as redes. Quatro minutos depois, Renato Silveira cabeceou com perigo.

GOL E TIGRE NA FRENTE!

O Goiás mal apareceu durante a primeira etapa. O time, que vinha fazendo bons resultados na competição, não mostrou grande intensidade e, aos 29, sofreu um gol. O time da casa saiu jogando errado com Tadeu, Fellipe Bastos e Caio Vinícius. Assim, Alesson ficou com a bola na intermediária e mandou uma bomba no canto direito do goleiro esmeraldino, abrindo o placar.

BUSCANDO MAIS GOLS!

O Tigre não diminuiu a intensidade e quase ampliou. Aos 33, Clayton tocou para Arthur Rezende, que tentou. Tadeu apareceu para defender. Cinco minutos depois, Clayton roubou a bola de Caio Vinicius e saiu na cara do gol. Contudo, na hora de finalizar, parou na defesa do goleiro alviverde.

ENTRANDO NO JOGO…

O Goiás foi ter uma das principais chances em sua primeira chegada. Aos 39, na primeira finalização do time, Alef Manga apareceu e mandou uma bomba da entrada da área. Georgemy evitou o tento de empate.





