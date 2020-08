Em clássico do interior paulista, Botafogo-SP enfrenta o Guarani na Série B Partida que acontecerá no Estádio Santa Cruz repete o compromisso que reabriu os trabalhos dos dois clubes no último dia 23 de julho

Pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, Botafogo-SP e Guarani se enfrentam no próximo sábado (15) às 11h em compromisso que traz certa nostalgia, principalmente, aos torcedores da equipe de Ribeirão Preto mesmo que tendo ainda de acompanhar a partida a distância.

Isso porque, no último dia 27 de julho, foi exatamente esse duelo que retomou os trabalhos do Pantera no Paulistão 2020 e evitou o iminente rebaixamento que se avizinhava no estadual.

Por outro lado, enquanto o Bugre sustentava a segunda posição do Grupo D e dependia só de um triunfo para seguir ao mata-mata, dois resultados negativos deixaram a equipe de Thiago Carpini pra trás em função, também, da ascensão do Corinthians.

Ausência de última hora do Botafogo frente ao Confiança por dores musculares, o meio-campista Naldo não foi confirmado pelo técnico Claudinei Oliveira. Além disso, mediante ao bom desempenho do lateral-direito Jefferson na função, não seria de todo surpreendente a ideia ser repetida no proximo jogo.

O Guarani, por sua vez, tem tido de lidar com a pressão que surge diante dos reveses acumulados após a retomada do futebol. Algo, inclusive, comentado em entrevista coletiva pelo zagueiro Didi que estreou diante do Cruzeiro na derrota por 3 a 2:

– Sabemos da pressão. Futebol é isso, é resultado. Quando o resultado positivo não vem, a cobrança vem também. Não tem como correr, se esconder. Como eu falei anteriormente, é continuar trabalhando, que eu tenho certeza que os resultados positivos vão vir.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também