Em clássico com 8 gols e 2 viradas, Flamengo e Vasco empatam no Maracanã

Em um dos mais emocionantes clássicos dos últimos anos no Rio, talento e superação se igualaram. Nesta quarta-feira, no Maracanã, Flamengo e Vasco empataram por 4 a 4, em partida antecipada da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro por causa da presença do rubro-negro na decisão da Copa Libertadores.

O gol no minuto inicial indicava que o Flamengo poderia ter vencido com facilidade, mas embora tenha até ficado perto do triunfo graças ao talento de seus jogadores, especialmente Bruno Henrique, sofreu com a organização e garra do Vasco, que aproveitou as falhas do sistema defensivo adversário para não deixar o campo derrotado, arrancando o empate nos acréscimos.

A igualdade impede a possibilidade de o Flamengo ser campeão no próximo fim de semana, ainda que o time esteja com confortável vantagem na liderança, agora com 78 pontos e 11 de vantagem para o Palmeiras, que tem um jogo a mais a disputar. Já o Vasco chegou aos 43 pontos, na décima posição. O Flamengo voltará a jogar no domingo, quando visitará o Grêmio em Porto Alegre. No dia seguinte, o Vasco vai receber o Goiás, em São Januário.

O JOGO – O início do clássico não poderia ter sido melhor para o Flamengo. Afinal, bastaram 38 segundos para abrir o placar, em uma jogada espetacular de Reinier, que enfileirou jogadores do Vasco até chegar na linha de fundo, cruzando para trás. Gabriel desviou e Everton Ribeiro, ainda que dividindo, finalizou às redes para fazer 1 a 0.

Ser vazado tão cedo, porém, não enervou o Vasco, que exibiu consistência diante de um rival que pareceu tirar o pé pela vantagem inicial, errou muitos passes e teve atuação apagada dos seus principais jogadores. Assim, ainda que o Flamengo tivesse mais posse de bola, o Vasco conseguiu se organizar para avançar em contra-ataques, conseguindo construir jogadas em velocidade com Rossi e Marrony, também sendo perigoso em lances de bola parada. Marrony ameaçou em cabeceio e Rossi em um linda bicicleta.

O merecido gol de empate veio aos 33 minutos. No lance, Rossi cruzou na área, Raul ajeitou de cabeça e Marrony bateu de primeira para fazer 1 a 1. E a virada veio pouco depois, após jogada individual de Pikachu, que deu uma caneta em Pablo Mari antes de ser derrubado por Rodrigo Caio. Na cobrança, ao 35, o próprio Pikachu bateu no canto direito, com Diego Alves pulando para a esquerda.

A desvantagem levou o Flamengo ao ataque, quase marcando com Rodrigo Caio, de cabeça. E no último lance do primeiro tempo, obteve o empate, com uma dose de sorte, pois, na cobrança falta ensaiada, Gabriel rolou para Rafinha na grande área. Ele bateu cruzado, com a bola desviando em Danilo Barcelos, impedindo a defesa de Fernando Miguel.

Para o segundo tempo, o Flamengo voltou a campo com Arrascaeta, recuperado de lesão, no lugar de Reinier, voltando a atuar com todos os seus titulares. Só que foi o Vasco que marcou, aos seis minutos, aproveitando falha da zaga adversária. No lance, Pikachu acionou Rossi que cruzou para Marcos Júnior, completamente livre, finalizar às redes.

Mesmo em vantagem, o Vasco não abdicava de atacar, o que deixou o clássico emocionante e eletrizante, com chances para os dois lados. Mas acabou cedendo a igualdade em um contra-ataque. Aos 20 minutos, Bruno Henrique disparou em velocidade, tabelou com Arrascaeta e recebeu na grande área. Após grande domínio, bateu na saída de Fernando Miguel, o encobrindo.

A partir daí, o Vasco não conseguiu mais jogar em condições de igualdade com o Flamengo. Buscou praticamente só se defender, escapou quando Gabriel perdeu grande chance, mas sucumbiu aos 34 minutos. Logo após ser acionado por Jorge Jesus, Vitinho avançou até a linha de fundo e cruzou, Gabriel desviou, e Bruno Henrique encheu o pé para fazer 4 a 3.

A partida parecia definida, ainda mais que o Flamengo permaneceu no campo de ataque e até teve outras chances de marcar. Mas o Vasco não desistiu e arrancou a igualdade aos 47 minutos. Após chutão na área, Henríquez cabeceou para o meio, Ribamar ganhou de Rodrigo Caio pelo alto e cabeceou na saída de Diego Alves: 4 a 4.

Ao fim, houve discussões e troca de empurrões entre jogadores no gramado e na ida ao vestiário do Maracanã. Mas nada que minimizasse a grandiosidade do clássico entre os históricos rivais.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 4 X 4 VASCO

FLAMENGO – Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson (Vitinho), Everton Ribeiro (Piris da Motta) e Reinier (Arrascaeta); Bruno Henrique e Gabriel Barbosa. Técnico: Jorge Jesus.

VASCO – Fernando Miguel; Yago Pikachu, Osvaldo Henríquez, Ricardo e Danilo Barcelos; Richard, Raul (Gabriel Pec), Guarín e Marcos Junior (Bruno Cesar); Marrony (Ribamar) e Rossi. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

GOLS – Everton Ribeiro, aos 48 segundos, Marrony, aos 33, Yago Pikachu, aos 35, e Danilo Barcelos (contra), aos 49 minutos do primeiro tempo. Marcos Junior, aos seis, e Bruno Henrique, aos 20 e aos 34, Ribamar, aos 47 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO).

CARTÕES AMARELOS – Richard, Gabriel, Rossi, Rafinha, Raul, Marrony, Willian Arão, Filipe Luís, Gerson, Pikachu e Bruno Henrique.

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio do Maracanã, no Rio.