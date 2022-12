Em Cingapura, Ministério da Agricultura busca fortalecer laços de cooperação

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/12/2022 - 17:09 Compartilhe

São Paulo, 2 – Representantes do Ministério da Agricultura divulgaram esta semana em Cingapura ações do Brasil na agenda de sustentabilidade e inovação tecnológica. Eles participaram do Seminário Brazil Agritalks Singapura, evento promovido pela Agência Brasileira de Promoção das Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) e pelo Ministério de Relações Exteriores.

A pasta lembra, em nota, que Cingapura é um grande importador de alimentos e um hub comercial estratégico na Ásia.

Conforme dados da Agência de Alimentos da Cingapura (SFA), em 2021, o Brasil exportou US$ 426 milhões em produtos cárneos, sendo o país responsável por 58% da carne bovina, 48% da carne de frango e 39% da carne suína.

