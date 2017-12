Em Cidade Tiradentes, há bate-boca e confrontos na fiscalização dos ‘pancadões’

Era por volta de meia-noite quando p prefeito regional de Cidade Tiradentes, Ozziel Evangelista, acompanhado dos agentes – um deles com uma metralhadora -, chegou à Rua Apóstolo Tiago Maior, onde ocorria um “pancadão”. A presença das viaturas no bairro da zona leste de São Paulo já levou a uma fuga em massa dos que participavam do evento e o fechamento quase imediato dos bares no entorno. O denunciante era anônimo: enviou mensagem pelo Facebook. “Este é bairro evangélico, conservador, de pessoas de família”, dizia.

O prefeito regional foi à frente dos policiais, filmando com o celular na mão e postando nas redes sociais. “Bagunça aqui NÃO”, escreveu aos seguidores. “Vai chegando nosso efetivo. Pessoal com moto e carros estavam fazendo baderna aqui e se retiraram. É a Operação Sono Tranquilo, para garantir o sossego da população de bem da Cidade Tiradentes.”

Poucos minutos após o fim da abordagem, acontece o primeiro conflito: um rapaz, de idade não identificada, começa a xingar os policiais e GCMS, que respondem com cassetetes. Garrafas e pedras começam a ser atiradas contra os policiais, que avançam com a viatura. “Ele ofendeu os policiais e, quando foi abordado, resistiu”, informou um dos agentes questionados. Após a briga, o jovem acabou liberado.

Gás de pimenta

Em toda a noite do dia 19 de novembro houve a abordagem de 14 locais, dois deles registrados como “pancadões”. “Já chegamos a achar 40 carros roubados em uma noite”, disse Evangelista.

No último caso, na tabacaria Smoking Bars, na Avenida dos Têxteis, o confronto teve spray de pimenta e até uma “vassourada” – que um dos policiais atirou contra a cabeça de um dos funcionários do bar autuado. A briga começou após os responsáveis alegarem que estavam apenas “limpando” o local.

Um deles se exaltou com o prefeito regional. “Vai ficar mentindo? Vem para cima, então”, disse, antes de partir na direção de Evangelista para agredi-lo. Ele se defendeu, segurando no pescoço do rapaz e, na sequência, todos os policiais começaram a agredir o homem e outros que acorreram. Procurada, a PM afirmou que o uso de gás pimenta é “para controle de tumulto e na detenção de indivíduos agressivos, encerradas negociações verbais”.

Não foi a primeira briga de Evangelista. No início do mês, após levar uma garrafada, ele ficou com um corte na mão e precisou ir ao hospital. “Eu não quero atrapalhar a vida de vocês, quero trabalhar. É o meu ganha-pão, sustenta os meus filhos”, disse o dono de bar. “Eu entendo”, rebateu o regional. “Mas vocês precisam estar dentro da lei. Não mando nada, só faço a lei ser cumprida.” As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.