Em cerimônia íntima, Ana Maria Braga se casa com Johnny Lucet

Nesta segunda-feira (10), Fabricio Battaglini e Patrícia Poeta, que estão substituindo Ana Maria Braga no programa ‘Mais Você’, durante as férias da apresentadora, anunciaram em primeira mão que ela se casou na última sexta-feira (07), com o francês Johnny Lucet.

A cerimônia que aconteceu em São Paulo, na casa de Ana Maria Braga, foi extremamente íntima contando apenas com seus familiares.

No sábado (08), Ana Maria postou em sua rede social uma foto do marido observando ela cozinhar. Na legenda da publicação, ela escreveu: “Ele me vendo conversar com as panelas… #cozinharéamor”.Fãs e seguidores de Ana Maria elogiaram muito o registro.

O programa mostrou a emoção da apresentadora ao viver o momento.