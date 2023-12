Em cerimônia de posse, presidente Marcelo Teixeira promete fazer Santos voltar a brilhar

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/12/2023 - 22:05 Para compartilhar:

Marcelo Teixeira foi empossado nesta terça-feira à noite, na Vila Belmiro, para o seu sétimo mandato como presidente do Santos. O dirigente, eleito com 53% dos votos válidos dos associados, indicou os membros de seu Comitê de Gestão, aprovados de forma unânime pela nova composição do Conselho Deliberativo.

“Considero uma sessão solene, não um dia festivo aos santistas. Ainda estou me acostumando com o fato de uma realidade dura e difícil, mas Deus sabe o que faz. Nós, a partir deste momento, teremos e queremos um Conselho atuante, fiscalizador, participante, de apoio às iniciativas da área executiva. E, acima de tudo, independente e com o mesmo interesse voltado ao engrandecimento ao Santos”, disse o presidente santista.

A primeira missão de Marcelo Teixeira será enxugar o elenco do time profissional e montar o elenco que vai ter como principal objetivo em 2024 trazer a equipe de volta para a Série A do Campeonato Brasileiro.

“Podem ter certeza que em nenhum momento a partir desse instante me furtarei de estar aqui respondendo a cada um dos questionamentos feitos pelos conselheiros, conselheiros e santistas. A cada minuto, a cada hora estarei trabalhando para que o Santos esteja, mais uma vez, brilhando e sendo o maior embaixador brasileiro no mundo”, afirmou o dirigente.

O Comitê de Gestão vai contar com: Fernando Bonavides (vice-presidente), José da Costa Teixeira (conselheiro),

Luiz Roberto Colombo Barboza (conselheiro) e Daniel Pereira Alves (conselheiro).

A cerimônia contou com a presença de Augusto Melo, presidente eleito do Corinthians, que vai tomar posse no próximo dia 2, no Parque São Jorge.

