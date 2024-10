Em cerimônia de lançamento do Acredita, Mercadante anuncia mais R$ 100 bi para MPMEs

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/10/2024 - 12:00 Para compartilhar:

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, acaba de anunciar mais R$ 100 bilhões em financiamento para micro, pequenas e médias empresas (MPMEs). Segundo ele, foi feita uma reengenharia financeira e não haverá aporte do Tesouro Nacional para as operações. Mercadante também falou em R$ 9,4 bilhões para garantir operações de crédito sob acompanhamento do Sebrae.

Ele falou em São Paulo, em uma cerimônia com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. O governo federal organizou o evento para divulgar o Acredita, seu programa voltado para a oferta de crédito.

“Estamos anunciando mais R$ 100 bilhões em crédito para micro, pequena e média empresa através de qualquer banco do País. Por quê? Porque a gente entra com a garantia, que é o que o pequeno, o médio e o micro não têm. Pode ir no banco e pedir”, disse Mercadante.

No caso dos R$ 9,4 bilhões, ele afirmou que a operação será em modelo de fundo garantidor. “O Sebrae vai acompanhar, orientar as empresas, estimular o acesso a crédito. E a gente entra com a garantia”, declarou. Ele também disse que o BNDES será o “banco do Sebrae”.

Mercadante também disse que o banco de fomento está à disposição das empresas menores que querem vender para o mercado externo. “Pequenas e médias empresas brasileiras têm que exportar, e o BNDES está aqui para isso”, declarou.