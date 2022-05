Em casa! São Paulo será mandante em cinco dos próximos seis jogos Após sequência de viagens, Tricolor atuará nos próximos seis jogos na Grande São Paulo





Após duas longas viagens, para o Chile e Fortaleza, o São Paulo, enfim, terá um pouco mais de tranquilidade para trabalhar e atuar, já que fará os próximos três jogos como mandante.

O primeiro desafio está marcado para esta quinta-feira (12), quando o time de Rogério Ceni recebe o Juventude, na Arena Barueri, em busca de uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. O primeiro confronto terminou empatado por 2 a 2.

GALERIA

> ATUAÇÕES: Luciano sai do banco para marcar pelo São Paulo, mas defesa vacila e cede empate



TABELA

> Confira a tabela do Brasileirão e simule os jogos do São Paulo



Além do mata-mata da Copa do Brasil, o Tricolor ainda tem jogos pelo Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana neste período. Contra o Cuiabá, no domingo (15), o duelo será válido pela sexta rodada do Nacional e, na sequência, no dia 19, as atenções se voltam para o torneio continental, quando o time recebe Jorge Wilstermann, ambos no Estádio do Morumbi.

A sequência em casa será quebrada no quarto jogo, mas o São Paulo não precisará se deslocar, já que o duelo será contra o Corinthians, no dia 22, na Neo Química Arena. Depois, as atenções se voltam novamente para a Copa Sul-Americana, quando o Tricolor recebe o Ayacucho, no dia 25. Por fim, o sexto jogo na Grande São Paulo será contra o Ceará, no dia 28.

– Meu objetivo é ganhar o próximo jogo, levar o São Paulo o mais longe possível. No Brasil, com exceção do Atlético-MG, eu não sei se tem um time que tem condição de ganhar os três campeonatos. Não vejo – disse Rogério Ceni em entrevista coletiva.

– Talvez o Atlético-MG, Flamengo talvez, se recuperar todos os jogadores, mas a gente tem que ser realista. É duro. A gente quer o São Paulo com título, sempre grande, mas a realidade não é como a gente imagina, como o passado – completou o treinador.

Próximos seis jogos do São Paulo:



Juventude – Copa do Brasil – 12/5

Cuiabá – Campeonato Brasileiro – 15/5

Jorge Wilstermann – Copa Sul-Americana – 19/5

Corinthians – Campeonato Brasileiro – 22/5

Ayacucho – Copa Sul-Americana – 25/5

Ceará – Campeonato Brasileiro – 28/5

E MAIS:

E MAIS: