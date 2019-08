Em casa, Real Madrid deixa escapar vitória no fim contra o Valladolid

Jogando em seu estádio, o Real Madrid apenas empatou em 1 a 1 com o modesto Valladolid na tarde deste sábado, em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Espanhol. Os dois gols do confronto foram marcados nos dez minutos finais.

O jogo marcou ainda o encontro entre o agora dono do time do Noroeste da Espanha, Ronaldo Nazário, e seu ex-clube. O Ex-atacante brasileiro esteve nas tribunas do Santiago Bernabéu assistindo à partida.

O resultado deixou o time da capital espanhola, que havia batido o Celta de Vigo por 3 a 1 na estreia, fora de casa, com quatro pontos na tabela de classificação, mesma pontuação do Valladolid, que conseguiu novo bom resultado neste fim de semana – batera o Betis, como visitante, na primeira rodada por 2 a 1.

Contando com boas movimentações de James Rodríguez – que voltava a atuar pelo time após mais de duas temporadas emprestado ao Bayern de Munique -, Gareth Bale, Tony Kroos, Marcelo e Benzema, o Real Madrid impôs um forte domínio territorial durante toda a primeira etapa.

As chances foram se sucedendo, mas nenhuma delas das mais claras, e a muralha formada pela primeira linha de quatro defensores do Valladolid, na base da força, saiu para o intervalo levando a melhor sobre as peças ofensivas da equipe da casa.

No segundo tempo, a primeira metade da etapa manteve o mesmo panorama, só que desta vez as chances da equipe treinada por Zinedine Zidane foram ainda mais incisivas. Nas duas melhores, ambas oriundas de cruzamentos da esquerda, Bale e o sérvio Luka Jovic – que entrou no lugar de Isco e passou a fazer dupla com Benzema – quase marcaram, de cabeça.

Outro que veio do banco de reservas para tentar dar mais agressividade ao Real foi o brasileiro Vinícius Júnior, que atuando mais pelo lado direito, apesar das inúmeras tentativas de dribles verticais, teve atuação apenas discreta.

O jogo já se encaminhava para seu momento mais perigoso, em que o Valladolid ensaiava alguns contra-ataques perigosos, especialmente com Waldo Rubio e Sergi Guardiola, quando Benzema abriu o placar para a equipe de Santiago Bernabéu. O francês recebeu a bola da entrada da área, limpou para a perna direita e bateu no canto de Masip, aos 36 minutos.

Sem se intimidar, os visitantes chegaram ao empate num rápido contragolpe após erro de Tony Kroos no meio-campo, aos 42. Com a posse da bola, Óscar Plano pegou a zaga local desarrumada e encontrou Guardiola com um lindo passe em profundidade. O atacante tocou na saída de Courtois e decretou o empate.