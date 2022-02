Em casa! João Victor celebra estreia pelo Botafogo em vitória sobre o Vasco: ‘Foi difícil chegar até aqui’ Maranhão, como é conhecido, nasceu no Pará mas foi para São Luís com apenas um ano de vida; atacante estreou pelo Alvinegro justamente no local

O atacante João Victor, conhecido como Maranhão, estreou profissionalmente pelo Botafogo. O jogador, de 19 anos, entrou durante o segundo tempo contra o Vasco e foi bastante celebrado pelos torcedores presentes no Castelão. O jovem é natural do Pará, no entanto, foi criado em São Luís, e se emocionou com a chance de estrear no Castelão.

– Tenho que agradecer por estrear no profissional. Foi difícil para chegar até aqui. Fico feliz por estrear na minha cidade, esse estádio faz parte da minha trajetória até aqui. Clássico não é fácil, mas fico feliz de ajudar minha equipe. Sofremos uma pressão no final, mas faz parte – disse João Victor, que explicou sobre o apelido.

– Nasci no Pará, mas fui criado no Maranhão. O Botafogo me acolheu muito bem. Me chamam de Maranhão porque nas categorias de base é normal dar esses apelidos aos jogadores que chegam de outros lugares. Fico feliz por carregar o nome desse lugar maravilhoso – completou.

Maranhão chegou no Botafogo no fim do ano passado junto ao Bangu. Ele atuou na última Copinha e, após se destacar na equipe sub-20, foi chamado para integrar o profissional e, eventualmente, estreou.

Com a vitória, o Botafogo chegou aos 13 pontos e subiu para o terceiro lugar no Campeonato Carioca. Na próxima rodada, o Alvinegro encara o Resende, quinta-feira (17), às 18h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos.

