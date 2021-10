Em casa, Fred se empolga em vitória do Fluminense sobre o Flamengo e elogia John Kennedy: ‘Normal’ Atacante comparou John Kennedy com Assis, ídolo tricolor, e celebrou terceiro gol, de Abel Hernández; Fluminense chega aos 39 pontos com o resultado

Desfalque do Fluminense na vitória sobre o Flamengo por 3 a 1, Fred não entrou em campo neste sábado. No entanto, o centroavante acompanhou a partida em casa e se empolgou com a atuação dos companheiros em campo. O camisa 9 está em tratamento no departamento médico após lesionar o dedo do pé esquerdo.

Nas redes sociais, Fred comparou John Kennedy, que marcou dois gols, com o ídolo tricolor Assis, conhecido como ‘carrasco do Flamengo’. Após o terceiro gol, de Abel Hernández, o atacante comemorou a vitória do Fluminense. Ainda em recuperação, o capitão ainda não tem previsão para o retorno aos gramados.

(Foto: Divulgação/Instagram/@fredguedes)

Com o resultado, o Fluminense chega aos 39 pontos e se mantém na oitava colocação do Brasileiro. Na próxima quarta-feira, o Tricolor enfrenta o Santos, às 19h, na Vila Belmiro.

(Foto: Divulgação/Instagram/@fredguedes)

