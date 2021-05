Em casa, Coritiba estreia na Série B com vitória por 2 a 0 sobre o Avaí

O Coritiba, em sua volta à Série B do Campeonato Brasileiro, estreou com vitória por 2 a 0 sobre o Avaí, campeão do Campeonato Catarinense. Waguininho e Val fizeram os gols neste sábado, no estádio Couto Pereira, em Curitiba. O resultado positivo deixou o time paranaense na vice-liderança com três pontos, enquanto que os comandados do técnico Claudinei Oliveira aparecem na lanterna sem pontuar.

O Avaí, mesmo fora de casa, tomou a iniciativa. Aos nove minutos, Júnior Dutra arriscou de fora da área e o goleiro Wilson espalmou. Vinícius Leite ficou com o rebote, mas bateu para fora. A resposta do Coritiba veio aos 13 e foi certeira. Waguininho bateu de fora, a bola desviou na defesa e enganou Gledson.

O segundo tempo começou animado. Aos seis minutos, João Lucas soltou o pé e quase pegou Wilson desprevenido. O goleiro do Coritiba se recuperou e fez boa defesa. No lance seguinte, o time paranaense ampliou o marcador. Val mandou um petardo de fora da área e venceu Gledson.

O Coritiba voltou a se animar e por pouco não ampliou aos 17 minutos. Waguininho perdeu uma chance clara de frente para o gol – Glédson fez ótima defesa. A intensidade do jogo diminuiu e o Avaí não conseguiu buscar o empate.

Na segunda rodada, o Coritiba visitará o Botafogo nesta quarta-feira, às 21 horas, no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro. Na quinta, às 20h30, o Avaí receberá o Vila Nova, no estádio da Ressacada, em Florianópolis.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA 2 x 0 AVAÍ

CORITIBA – Wilson; Igor, Nathan Ribeiro, Luciano Castán e Natanael; Willian Farias, Matheus Sales (Jhony Douglas) e Val (Valdeci); Rafinha (Robinho), Waguininho (Lucas Nathan) e Léo Gamalho (Dalberto). Técnico: Gustavo Morínigo.

AVAÍ – Glédson; Iury, Alan Costa, Rafael Pereira (Arthur) e João Lucas; Wesley Soares (Luan Silva), Jean e Giovanni (Lourenço); Vinícius Leite, Renato (Getúlio) e Júnior Dutra (Jonathan). Técnico: Claudinei Oliveira.

GOLS – Waguininho, aos 13 minutos do primeiro tempo; Val, aos 7 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Natanael, Léo Gamalho e Val (Coritiba); Iury, Luan Silva e Glédson (Avaí).

ÁRBITRO – Rodrigo Carvalhaes De Miranda (RJ).

RENDA E PÚBLICO – Jogo com portões fechados.

LOCAL – Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).

