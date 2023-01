Edição Da Semana

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 15/01/2023 - 12:59 Compartilhe





O Chelsea venceu o Crystal Palace na Premier League, jogando em casa. A vitória pelo placar mínimo serviu de alívio para os Blues que vivem uma temporada de altos e baixos. Com o resultado, a equipe azul se mantém na 10ª posição. O gol da vitória foi marcado no segundo tempo, pelo alemão Kai Havertz.

CAMINHÃO DE CHANCES

O primeiro tempo começou com uma boa defesa de Kepa após o chute de Olise. Thiago Silva chegou a responder finalizando e obrigando Guaita a trabalhar. Quase no fim da etapa inicial, Havertz, Zyech e Hill perderam boas chances de marcar também.

HAVERTZ AÉREO

Aos 19 minutos da etapa complementar, o Chelsea, finalmente conseguiu marcar depois de diversas tentativas. Zyech levantou na área e Havertz subiu mais que todo mundo para marcar o gol da vitória do Chelsea.

NÃO PASSOU NADA

O goleiro Kepa fez uma partida primorosa, repleta de defesas difíceis, especialmente, no primeiro tempo. No final do jogo, o espanhol fez uma linda intervenção para evitar que a bola entrasse. Aos 41 minutos, Doucoure criou espaço e bateu forte, mas o responsável pela meta do Chelsea mostrou estar em um dia inspirado e fez uma defesaça. O Palace ainda fez uma grtande pressão no final, mas os Blues conseguiram se segurar.

Os Blues voltam a campo no dia 21 de janeiro, contra o Liverpool, fora de casa. A bola rola às 9h30 de Brasília.

