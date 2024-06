Em cartaz como drag queen, Reynaldo Gianecchini impressiona ao dançar de salto alto

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/06/2024 - 7:56 Para compartilhar:

Reynaldo Gianecchini estreia nesta sexta-feira, 7, no Teatro Bradesco, em São Paulo, o musical “Priscilla: A Rainha do Deserto”, em que interpreta uma das protagonistas, a drag queen Mitzi/Tick. Na última quinta-feira, 6, o ator impressionou ao mostrar sua performance de dança para o espetáculo.

De salto alto no ensaio para o musical, Gianecchini dançou Vogue. “É Vogue que vocês querem? Tbt [throwback thursday, em inglês] das minhas primeiras aulas e coreografia com a mestra Mari Barros, que é a coreografa de ‘Priscilla: A Rainha do Deserto'”, escreveu o ator.

“Fazer uma drag tem sido um desafio gigante e que bom poder contar com tantos profissionais incríveis! Venham ver, tá muito lindo tudo!”, completou.

A publicação está rendendo elogios à performance do artista; confira o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Reynaldo Gianecchini (@reynaldogianecchini)