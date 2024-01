Em carta, herdeira da Disney se diz arrependida de voar em jato da família

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/01/2024 - 12:04 Para compartilhar:

Abigail Disney, neta de Roy O.Disney (irmão de Walt Disney e cofundador do conglomerado de entretenimento), esteve entre signatários de uma carta enviada ao Fórum Econômico Mundial sobre a exigência de taxar grandes fortunas. No documento, ela se diz arrependida de ter voado no jato particular da família.

Durante seu relato no documento, Abigail disse que “talvez um dos maiores luxos que tive na minha vida foi o Boeing 737 privado de minha família. Tenho boas memórias com meus familiares a bordo do jato, mas ocorre que minha lembrança mais forte e clara não é assim tão alegre”, afirmou.

“Há quase 20 anos, usei o jato para voar sozinha da Califórnia para Nova York. Enquanto me deitava na cama queen-size dentro da aeronave para dormir um pouco, tive uma epifania desconfortável: isso era errado. Conforme cruzava o continente (norte-americano), (o Boeing) liberava enormes volumes de toxinas e poluentes no ar, e por nenhuma outra razão senão minha própria conveniência egoísta”, completou.

Abigail ressaltou que desistiu de voos privados após o ocorrido.

A herdeira da Disney atua como documentarista e tem retratado nos seus trabalhos a questão da desigualdade de renda. O seu mais recente filme, “The American Dream and Other Fairy Tales“, foi uma das atrações do Festival de Sundance, em 2022, por retratar a disparidade salarial na América e na própria empresa da família.

Ricos pedem mais impostos

O documento do qual Abigail é uma das signatárias se chama “Proud to pay more” (Orgulhos por pagar mais) foi publicado na quarta-feira, 17, e tinha como destinatário a elite mundial, além do Fórum Econômico Mundial.

“Nosso pedido é simples: exigimos que vocês nos tributem, aqueles entre os mais ricos da sociedade”, disse a carta aberta. “Isso não vai alterar de forma fundamental nosso padrão de vida, nem afetará nossos filhos, nem ferirá o crescimento econômico de nossas nações. Em vez disso, irá transformar fortunas privadas extremas e improdutivas em um investimento para nosso futuro democrático”, completou.

Dentre os integrantes do documento estão o cineasta Simon Pegg, Brian Cox (que interpretou o bilionário Logan Roy na série Succession) e o empresário e ativista brasileiro João Paulo Pacifico.

