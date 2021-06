Em campo neutro, Operário recebe o Guarani de olho na liderança da Série B

Na abertura da segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o Operário enfrenta o Guarani nesta terça-feira, às 19 horas, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, para manter os 100% de aproveitamento e se isolar na liderança.

O mando de campo é do Operário, mas o jogo não será realizado em Ponta Grossa porque o gramado do Estádio Germano Krüger está sendo trocado.

O time paranaense vem animado depois de ter estreado com vitória sobre o Vasco da Gama, por 2 a 0, em pleno São Januário. Sem nenhuma nova baixa – o zagueiro Fábio Alemão se recupera da Covid-19 -, o técnico Matheus Costa não vai mexer no Operário.

“Para uma sequência de jogos não basta ter 11 ou 12 jogadores e vejo que hoje estamos iniciando a Série B da melhor maneira possível. Só não temos o Fábio Alemão devido a Covid, mas fora isso não temos ninguém no departamento médico”, comemorou Matheus Costa.

Diferente do Operário, o Guarani vai ter mudanças em relação ao time que empatou com o Vitória, por 1 a 1, em Campinas, na última segunda-feira. O técnico Daniel Paulista tem o retorno do volante Rodrigo Andrade, que não atuou na estreia por questão contratual.

Outra novidade deve ser no ataque com a estreia de Lucão do Break. Ex-Goiás, Fluminense e CRB, o jogador foi apresentado no último final de semana e viajou com a delegação alviverde para Curitiba. Júlio César ou Davó são as opções para deixar o time.

