Em campo neutro, Inter de Limeira e Guarani fazem duelo contra o rebaixamento

Ameaçados de rebaixamento para a Série A2, Internacional de Limeira e Guarani se enfrentam neste sábado, às 16 horas (de Brasília), no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, pela penúltima rodada do Campeonato Paulista.

O mando de campo é da Internacional, mas o jogo não vai acontecer em Limeira porque o estádio Major Levy Sobrinho foi vetado pela Federação Paulista de Futebol (FPF) depois da estrutura e do gramado sofrerem danos devido as fortes chuvas que caíram na cidade no último final de semana.

Os times estão com dez pontos e quem vencer afasta o risco de rebaixamento antes da rodada final. A Internacional de Limeira vem de quatro derrotas seguidas e é a lanterna do Grupo A, enquanto o Guarani ocupa a última colocação do Grupo B depois de perder os últimos dois jogos.

Diante da importância da partida e também para aliviar um pouco a pressão em cima dos jogadores, o técnico Pintado foi com o elenco mais cedo para Sorocaba. É bom lembrar que no intervalo do último jogo, contra o Água Santa, torcedores ameaçaram até invadir o vestiário do Limeirão.





Sobre o time, Pintado tem as voltas do zagueiro Wellington, do meia Fernando Canesin e do atacante Everton Britto. Recuperado de contusão, o trio deve iniciar no banco de reservas. Existe a possibilidade do treinador fazer mudanças, mas elas serão conhecidas apenas momentos antes da bola rolar.

O momento do Guarani também não é nada bom. As duas derrotas seguidas culminaram na demissão de Mozart, que já vinha sendo pressionado pela torcida. A diretoria ainda analisa nomes de treinadores para a disputa da Série B do Brasileiro e definiu que o time vai terminar o Paulistão sob o comando interino de Moisés Moura, que dirige o sub-20.

Em relação à equipe que perdeu para a Ferroviária, por 1 a 0, em Araraquara, Moisés Moura deve realizar pelo menos duas mudanças. O zagueiro Luciano Castán e o lateral-esquerdo Jamerson voltam após cumprirem suspensão nos lugares de Alan Santos e Titi, respectivamente.

