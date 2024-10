Em campanha por Trump, Musk promete dar US$ 1 milhão por dia a eleitores

Reutersi Reuters https://istoe.com.br/autor/reuters/ 20/10/2024 - 13:02 Para compartilhar:

O bilionário Elon Musk prometeu, no sábado, dar 1 milhão de dólares por dia até a eleição de novembro a uma das pessoas que assinarem sua petição online apoiando a Constituição dos Estados Unidos.

E ele não perdeu tempo, dando um cheque de 1 milhão de dólares a um participante de seu evento na Pensilvânia, com o objetivo de reunir apoiadores em torno do republicano Donald Trump. O ganhador foi um homem chamado John Dreher, de acordo com a organização do evento.

“A propósito, John não tinha ideia. Então, de qualquer forma, de nada”, disse o fundador da Tesla ao entregar o cheque a Dreher.

O dinheiro é o exemplo mais recente de Musk usando sua riqueza extraordinária para influenciar a disputada corrida presidencial entre Trump e sua rival democrata Kamala Harris.

Musk iniciou o America PAC, uma organização de ação política que ele fundou em apoio à campanha presidencial de Trump. O grupo está ajudando a mobilizar e registrar eleitores em Estados decisivos, mas há sinais de que teria problemas para atingir suas metas.

O evento de Harrisburg é o terceiro em dois dias na Pensilvânia, onde Musk está pintando a eleição de novembro em termos severos e encorajando os apoiadores a votarem antecipadamente e incentivar com que outros façam o mesmo.

No sábado, ele afirmou que, caso Harris vença, será “a última eleição”, sugerindo que os EUA não existirão mais.

A petição que Musk está pedindo às pessoas que assinem diz: “As Primeiras e Segunda Emendas garantem liberdade de expressão e o direito de portar armas. Ao assinar abaixo, estou dando meu apoio às Primeira e Segunda Emendas”.