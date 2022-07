Em campanha de recuperação, Flamengo encara Atlético-GO de olho no G-4 e em feito inédito no Brasileiro Na sexta posição, Rubro-Negro dormirá no G-4 se vencer o clube goiano no Maracanã. Equipe pode ter primeira sequência de quatro vitórias nesta edição do Brasileirão







Em campanha de recuperação e na caça aos líderes, o Flamengo pode acabar este sábado dentro do G-4 do Brasileirão. Para isso, o clube rubro-negro precisa vencer o Atlético-GO em duelo da 20ª rodada, às 20h30 (de Brasília), no Maracanã. O LANCE! transmite a partida em Tempo Real.

+ Quem chega e quem sai? Confira o vaivém do mercado no Flamengo

O Flamengo inicia o segundo turno com 30 pontos e na sexta posição da tabela. Caso vença neste sábado, a equipe ultrapassa o Athletico (31) e o Atlético-MG (32) de forma provisória e dorme na quarta colocação. Ambos os rivais atuam na tarde de domingo e têm confrontos diretos contra São Paulo e Inter, respectivamente.

+ Confira a tabela do Brasileirão e simule os resultados



Uma vitória também é fundamental para diminuir a diferença para os líderes da competição. O Palmeiras (39) joga neste sábado contra o Ceará, fora de casa. Corinthians (35) e Fluminense (34) tem clubes grandes pela frente: Botafogo e Santos, respectivamente. É possível imaginar alguns tropeços entre os candidatos ao título nesta rodada.

+ Flamengo x Atlético-GO: escalações, desfalques e onde assistir



Além de entrar no G-4 pela primeira vez nesta temporada, o Flamengo pode alcançar outro feito inédito. Vencendo o Atlético-GO, o clube rubro-negro engata o quarto triunfo consecutivo no Brasileirão, algo que ainda não ocorreu neste ano. As vitórias anteriores foram sobre Coritiba (2 a 0), Juventude (4 a 0) e Avaí (2 a 1).

CEBOLINHA E VIDAL TITULARES

Cebolinha e Vidal serão titulares (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

De olho no jogo contra o Corinthians, fora de casa, pelas quartas de final da Libertadores, Dorival Júnior deve escalar um time totalmente alternativo neste sábado. Assim, o duelo com o Atlético-GO pode marcar a estreia de Everton Cebolinha e Arturo Vidal como titulares no Flamengo.

Nesta sexta-feira, o treinador escalou o time com: Santos; Matheuzinho, Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas; Diego, Vidal e Victor Hugo; Cebolinha, Lázaro e Marinho.

+ De olho na Libertadores, Vidal causa boa impressão e se credencia à primeira titularidade no Flamengo



Erick Pulgar, novo reforço do Flamengo, teve o nome publicado no BID, mas ainda não será relacionado por Dorival Júnior para a partida contra o Atlético-GO. Ele iniciou os trabalhos no Ninho do Urubu nesta sexta-feira e deve ser integrado ao grupo na próxima semana.

CASA CHEIA MAIS UMA VEZ

Maraca terá casa cheia (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Dono da melhor média de público no Brasileirão, o Flamengo terá casa cheia novamente. Até sexta-feira, véspera da partida, cerca de 50 mil ingressos já haviam sido vendidos para o duelo contra o Atlético-GO. Com a carga de gratuidades e os ingressos vendidos de última hora, o público presente na noite deste sábado pode chegar a 55 mil.

+ Veja cinco motivos para acreditar em arrancada do Flamengo no returno do Brasileirão



Flamengo e Atlético-GO se enfrentam às 20h30 deste sábado, no Maracanã, em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O LANCE! transmite o confronto em Tempo Real.

* Em colaboração para o LANCE!

E MAIS:

E MAIS: