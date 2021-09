Em campanha da nova terceira camisa, Corinthians convoca mulheres para gravar canto Primeiro canto 100% captado por vozes femininas será reproduzido nos jogos do Timão como mandante. Segundo o clube, 53% da torcida é formada por mulheres

No fim da tarde desta quinta-feira, o Corinthians e a Nike, fornecedora de material esportivo, deram início na campanha de sua terceira camisa, que fará uma homenagem para as mulheres. O uniforme, que ainda não foi oficializado, terá a cor roxa com detalhes em dourado. O clube convocou as “minas” para gravarem um canto que será colocado nos jogos do Timão como mandante.

Em homenagem ao público feminino, a gola traseira da camisa trará uma inscrição “Respeita as Minas”, já que, segundo o clube, 53% da torcida corintiana é formada por mulheres, que terão esse espaço para interpretarem cantos originais que serão utilizados em partidas na Neo Química Arena.



Confira o comunicado publicado pelo clube:

“Respeitar as minas é mais do que obrigação: é ação. No Corinthians, elas são 53% da torcida. Levam para a arquibancada o orgulho de acreditar nelas próprias. A coragem, a determinação. Para celebrar o lançamento da camisa 3 do clube – inspirada nelas e dedicada a elas –, a Nike e o Corinthians querem ouvir as vozes femininas que, quando se juntam, vão na alma. O canto do Timão apenas na voz das mulheres.

Todas podem participar: basta entrar em nike.com/corinthians, clicar em “enviar gravação” e gravar o canto “Corinthians Minha Vida” em áudio, na conversa por Whatsapp que será gerada. Os áudios serão captados entre quinta-feira (23/9) e sexta-feira (24/9), farão parte do lançamento da camisa 3 do clube e serão executados com outros cantos da torcida nos jogos do Corinthians como mandante.

Corinthians Minha Vida

OOOOOOOOOOOOOO

Corinthians minha vida

Corinthians minha história

Corinthians meu amor (4X)”

53% da torcida Corinthiana é feminina e a nova camisa e o novo canto vão ser inspirados em cada uma de vocês. Clique em https://t.co/YoUcsURKnv, envie seu canto e nos ajude a contar essa história.#RespeitaAsMinas#VaiNaAlma#VaiCorinthians pic.twitter.com/ktT0OiKJSQ — Corinthians (@Corinthians) September 23, 2021





